Puc rebre el xec anticrisi de 200 euros del govern espanyol?

L’ajuda de 200 euros per a treballadors, autònoms i desocupats amb rendes baixes inclosa al Reial decret llei aprovat aquest dissabte pel Consell Ministres consistirà en un pagament únic que beneficiarà 2,7 milions de persones, segons les estimacions del govern espanyol, informa l’agència Europa Press.

En concret, la normativa preveu que els assalariats, autònoms i aturats inscrits a les oficines de treball puguin percebre un xec de 200 euros, que incrementarà en 540 milions la renda de 2,7 milions de persones. Per rebre aquesta ajuda, els beneficiaris han de residir en llars on la suma de les rendes que percebin els convivents sigui inferior a 14.000 euros el 2021 i el patrimoni de la qual, descomptant l’habitatge habitual, no superi els 43.196,4 euros.

S’exclou d’aquesta ajuda els qui ja cobrin l’ingrés mínim vital o rebin pensions del règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat. Per a aquests col·lectius, el Reial decret llei ja preveu mesures concretes com la pròrroga de l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital o de les pensions no contributives, que implica increments anuals superiors als 200 euros. I, en el cas de les pensions contributives, el govern espanyol ja garanteix l’increment en línia amb la inflació per garantir que no hi ha una minva del poder adquisitiu.

On sol·licitar l’ajuda de 200 euros del govern espanyol

L’organisme encarregat de gestionar aquest ajut, que requerirà sol·licitud prèvia pels beneficiaris, serà l’Agència Estatal de Administració Tributària, ha informat el Ministeri dHisenda i Funció Pública.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte algunes mesures incloses en el pla de xoc contra la inflació que s’ha aprovat en un consell de ministres extraordinari. Entre aquestes mesures hi ha una rebaixa del 50% en el preu dels abonaments que siguin competència de l’Estat, fonamentalment RENFE, i del 30% en els que corresponen a comunitats autònomes i ajuntaments.

El nou pla de mesures contra la crisi econòmica és vàlid fins el 31 de desembre. El paquet de mesures també inclou un augment del 15% de les pensions no contributives de jubilació o invalidesa. Sánchez també ha detallat un nou impost als “beneficis extraordinaris” de les companyies energètiques. Aquest impost anirà en una Proposició de Llei del PSOE i Unidas Podemos, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023.