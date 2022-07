Preacord per a un Pacte Nacional d’Indústria amb inversions de 2.800 milions

El departament d’Empresa i Treball ha assolit un preacord amb els sindicats i les patronals per al nou Pacte Nacional per la Indústria. Aquest pacte preveu que s’inverteixin almenys 2.800 milions d’euros fins al 2025. Així ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat a l’Agència Catalana de Notícies fonts sindicals. Aquest pacte es portava treballant des de fa mesos i finalment aquest divendres s’ha acabat de tancar a la taula del Pacte Nacional. Aquestes mateixes fonts han explicat que la inversió podria superar la xifra dels 2.800 milions si es confirmen algunes subvencions europees sol·licitades.

Transició energètica, energies renovables i rehabilitació d’edificis

Aquest diari assegura que el nou pacte reforça partides per impulsar la transició energètica, potenciar les energies renovables i rehabilitar edificis. La negociació s’ha allargat durant mesos. De fet, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va dir a finals de maig que el pacte havia de veure la llum “en les pròximes setmanes” i finalment no ho ha fet fins finals de juliol. Finalment, per tant, el termini de Roger Torrent s’ha allargat i ha estat de dos mesos fins arribar a un preacord, que després haurà de ser validat per totes les parts perquè acabi de tirar endavant.

Objectiu: que la indústria representi un 25% del Producte Interior Brut català el 2030

L’objectiu del pla és que l’any 2030 la indústria representi un 25% del Producte Interior Brut (PIB) català. Actualment representa poc menys del 20%, pel que és un objectiu ambiciós. Segons la informació del rotatiu barceloní dins d’aquestes inversions s’inclouen qüestions tan importants com l’energia, que tindrà una inversió aproximada de prop de 400 milions.

Feia mesos que s’estava preparant aquest acord i ha costat molt assolir-lo. Encara queda que sigui ratificat, però pel moment ja s’ha acordat un Pacte Nacional per la Indústria.