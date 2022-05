L’addicció a les criptomonedes s’estén entre professionals de les finances

Les criptomonedes ja no són un concepte abstracte. De fet, des de fa un temps considerable s’han convertit en part de la vida quotidiana i moltes persones, ja siguin professionals de les finances o no, comencen a fer operacions amb aquestes noves monedes d’internet. Però, de totes les novetats positives que han portat aquestes monedes també n’hi ha de negatives i és que l’addicció a les criptomonedes i la compravenda d’aquests béns per internet s’està començant a estendre entre la població, sobretot aquelles persones que treballen en les finances.

“La gent es confia, creuen que saben del tema i de cop acaben perdent el control”, explica Francesc Perendreu, president d’Acencas, l’Associació Centre Català d’Addiccions Socials. Ell mateix assegura que aquesta addicció comença a penetrar en la societat per la facilitat que té la gent de crear-se una cartera digital i començar a operar amb criptomonedes: “Guanyes molt en poc temps i poc esforç“, assegura el president de l’associació. Així doncs, la situació podria començar a veure’s com un problema real per a la població, ja que segons les dades que ha aportat Acencas en només quatre mesos han hagut de tractar quatre pacients amb una gran addicció a les criptomonedes.

En què consisteix l’addicció a les criptomonedes?

Primerament cal recordar que com qualsevol addicció té el seu target predilecte. En aquest cas, tot i que “el 12% dels adults mundials ja tinguin cripromonedes encara és un món completament desconegut”, en paraules de Tomàs Morè, responsable de cultura del CIC4CYBER -un dels departaments governamentals catalans que analitzen el nou espai cibernètic i les noves tecnologies dins de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya-. No és d’estranyar doncs, que els primers a caure en aquesta addicció siguin la gent que més pensa que entén el món, és a dir, “sobretot joves que fan carreres econòmiques o professionals del món financer”, assegura Perendreu.

Milers de joves participen a la segona jornada de la convenció de criptomonedes a Badalona / ACN

“La base de coneixement és real, però no és aplicable”, diu el president d’Acencas. En aquest aspecte, ell explica que les persones amb experiència en el món de les finances poden creure que controlen una situació que en realitat no. Així doncs, ens trobem amb persones que acaben enganxades al telèfon tot el dia mirant si pugen i baixen les seves inversions. “A més, un cop perden, pensen que poden recuperar els diners fàcilment”, diu Perendreu que afegeix que al final “es veuen més empoderats del que són”.

La prevenció en els infants

Tot i que l’addicció a les criptomonedes encara és bàsicament en majors d’edat, la preocupació de la Generalitat és l’afectació que pot tenir en un futur en els menors. De fet, ja hi ha jocs que donen la possibilitat d’intercanviar beneficis per criptomonedes. Això, tal com explica Morè, “és pot convertir en un problema per als infants”. En aquest sentit, els nens cada vegada tenen més influència del món digital i poden convertir-se en addictes de manera molt més ràpida. “Nosaltres intentem potenciar el control parental des de petits per evitar aquests problemes”, descriu Moré.

Des de la divisió en què treballa aquest expert hi ha una iniciativa anomenada Internet Segura que aporta guies i solucions per als pares que es troben en situacions propenses a l’addicció amb els seus fills. “Internet és complicat de controlar perquè tot passa en dispositius externs”, adverteix Moré. Així doncs, és “necessària l’acció governamental per ajudar els pares”, conclou Morè. Davant d’aquesta situació, ambdós experts coincideixen que la conscienciació social és clau per evitar més casos, ja que tal com assegura Perendreu “és una tendència creixent”. Per això, ja hi ha en marxa mecanismes i projectes per intentar que la població, sobretot els professionals, facin un ús moderat dels dispositius mòbils, sobretot quan hi ha inversions i diners en joc.