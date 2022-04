Les criptomonedes són la joia de la corona de la declaració de la renda

Les criptomonedes i els pagaments digitals s’han apoderat d’una part de la riquesa mundial. És tant l’impacte que estan provocant que els administracions públiques es veuen obligades a intentar regularitzar -en la mesura del que poden- aquestes accions. En aquest context, el ministeri d’Hisenda ha decidit incloure una casella en la declaració de la renda 2021 per declarar els ingressos i béns aconseguits mitjançant les criptomonedes i els pagaments digitals.

L’Agència Tributària realitzarà 233.000 avisos a contribuents que hagin operat amb criptomonedas en el marc de la Campanya de la Renda 2021 que comença aquest dimecres, enfront dels 14.800 de l’any anterior. En una roda de premsa aquest dimecres, el director de l’Agència Tributària, Jesús Gascón ha explicat que les noves maneres de pagar han de poder ser tributables per tal de “acabar amb l’evasió fiscal i el frau”.

El director general de l’Agència Tributària, Jesús Gascón / EP

En el cas de les criptomonedes, han afegit la casella a causa del creixement que han pogut percebre de l’any passat a aquest. Aquest augment, segons ha explicat administració, és a causa de que s’ha ampliat la informació enviada per les entitats financeres, i això es correspon amb l’increment produït en l’operativa amb monedes virtuals en els últims temps.

Més vigilància per evitar el frau

Les criptomonedes no han començat a existir aquest any a la declaració, però sí que han guanyat protagonisme en el moment en el qual més persones han decidit endinsar-se en aquest món virtual. De fet, una de les coses que ha exclamat amb més insistència Gascón ha estat que “Hisenda ha augmentat la vigilància“, sobretot en aquest tema, per tal d’intentar reduir el frau fiscal i els enganys a l’administració.

D’aquesta manera, les criptomonedes se separen de l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic i aconsegueixen la seva casella específica anomenada Saldo en monedes virtuals. Per tant, qualsevol persona amb béns digitals i criptomonedes hauran de declarar-ho a la seva declaració.