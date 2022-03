Giró diu que el Govern té com a prioritat “lluitar contra el frau fiscal”

El frau fiscal és un problema per la societat catalana. Per fer front a aquesta pràctica, el Departament d’Economia i Hisenda -des de la secretaria d’Hisenda- ha presentat l’estudi del Tax Gap (bretxa fiscal), un projecte que recull totes les dades necessàries per fer una estimació real de la bretxa fiscal catalana, és a dir, la diferència que hi ha entre els impostos que s’haurien de pagar i els que realment s’han pagat de manera voluntària. “La lluita contra el frau fiscal és i serà una prioritat de primer ordre per a mi i per a tota la conselleria”, ha explicat Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda.

Giró ha presentat, aquest dijous, l’acte on es recollien els resultats de l’estudi dut a terme per Alejandro Esteller, catedràtic d’Hisenda Pública de la UB i director del programa d’investigació d’anàlisis de sistemes impositius de l’IEB; Josep Maria Duran, professor agregat d’Hisenda Pública de la UB i director de l’IEB; i Mariona Mas, tècnica de la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Entre altres coses, el conseller ha recordat que “el frau beneficia individualment a una persona, però perjudica les persones més vulnerables“.

Aquestes dades, no sempre han estat públiques. De fet, gairebé el 45% d’assessors fiscals enquestats en l’estudi asseguren que no hauria de fer-se l’estimació. Tot i això, més del 80% dels assessors consultats han dit que “la transparència és clau en aquests casos”, ha assegurat Esteller. En aquest sentit, també ha recordat que Catalunya és pionera en utilitzar les estimacions del tax gap per intentar reduir el frau fiscal.

Resultats essencials de l’estudi

“Bretxa s’ha reduït en un 64%, arribant als 325,6 milions d’euros amb relació a les últimes dades de 2014”, ha explicat Mas. D’aquesta manera, els investigadors han afirmat que la reducció és molt beneficiosa i això implica que la gent té “moral impositiva”, tal com ho ha descrit el catedràtic d’Hisenda Pública de la UB i director del programa d’investigació d’anàlisis de sistemes impositius de l’IEB. També han afegit que en comparació l’any 2014, els diners que es van perdre aquell any ja s’haurien recuperat, el que implica que hi ha hagut més impostos pagats de manera voluntària.

“Aquesta reducció també ha estat en gran part gràcies als canvis que ha fet l’Agència Tributària de Catalunya”, ha recordat Marta Espasa, secretària d’Hisenda del Govern català. En aquest sentit, ella ha explicat que la digitalització i els avenços en els últims anys han fet que moltes persones puguin pagar els seus impostos de manera àgil: “Fa anys no arribava al 20% la gent que feia els tràmits en línia, ara ja arriba al 92%”, ha descrit Espasa. Així doncs, i amb relació al que també ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda: “És una lluita que cal fer-la a través de la cooperació de la ciutadania, que s’aconsegueix a través d’incentius”.