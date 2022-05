Jugar per guanyar diners, nova tendència dels videojocs de blockchain

La tecnologia blockchain ha demostrat poder-se aplicar en qualsevol camp. De fet, molts experts asseguren que és el futur de les connexions, és a dir, l’esquelet de la web3 (o 3.0, la successora del 2.0), l’evolució d’internet. Amb tot, ja hi ha empreses que es dediquen a buscar una utilitat a la blockchain més enllà de la financera. Una de les noves tendències ara són els videojocs que comencen a aplicar aquesta tecnologia i que bàsicament, paguen a l’usuari per jugar: “És com si agafessis el Candy Crush i en comptes de pagar a la companyia per aconseguir més vides, les compressis a altres jugadors”, explica Manel Sort, director general de Games For A Living, una empresa que es dedica a fer videojocs amb tecnologia blockchain.

El funcionament d’aquest jocs és el mateix que el d’un joc normal, simplement que les “monedes” o incentius que guanyaries en un joc quotidià es poden convertir en diners en els jocs blockchain. D’aquesta manera, un usuari pot anar acumulant monedes del joc, que a la vegada són NFT que es poden intercanviar en els mercats de criptomonedes. “Cada joc té la seva plataforma d’intercanvi perquè tu puguis agafar la teva moneda i convertir-la en una criptomoneda, que a la vegada podrà reconvertir-se en euros”, descriu Natàlia Cugueró, experta en tecnologia blockchain i criptomonedes.

Imatge d’Elemental Riders, el primer joc de ‘blockchain’ de l’empresa catalana Games for a Living / G4AL

Amb aquesta nova fórmula, els videojocs acaben arribant a un altre nivell on l’usuari ja no només juga per entreteniment, sinó per treure’n un profit. “Mentre vas passant nivells guanyes diners, així de senzill”, recorda Sort en la presentació del seu nou videojoc. D’aquesta manera, l’usuari l’únic que ha de fer és descarregar-se el joc i començar a jugar. Un cop aconsegueixi les recompenses les va emmagatzemant en el mateix joc i pot vendre-les a altres jugadors o intercanviar-les per diners.

La combinació entre els accionistes i els jugadors

Hi ha dues maneres de participar en els jocs de tecnologia blockchain, com explica Cugueró: “Gràcies a aquesta tecnologia, la jerarquia es difumina”, ressalta. En aquest sentit, l’empresa no només permet als jugadors aconseguir recompenses sinó que també poden aconseguir accions de l’empresa en forma de NFT. “Un cop aconsegueixes aquestes recompenses especials, passes a tenir una participació a l’empresa”. Així doncs, el jugador passa a ser accionista i, per tant, pot arribar a tenir cert poder de decisió a la companyia.

Milers de joves participen a la segona jornada de la convenció de criptomonedes a Badalona / ACN

Per tal d’aconseguir la fidelitat dels seus jugadors, utilitzar aquestes recompenses és la manera més senzilla de fer que més usuaris s’interessin pel joc. “Al final acabes participant en projectes en què creus”, recorda l’experta en tecnologia blockchain. D’aquesta manera, es crea un mena de comunitat al voltant del joc i es descentralitzen els beneficis: “En comptes de donar tots els diners a les companyies, només ens quedem un percentatge de les transaccions que es fan”, afegeix Sort.

La nova era d’empreses blockchain

Jugar per guanyar no és la única porta que s’ha obert en el món de la tecnologia blockchain. De fet, entren en joc altres empreses que es dediquen a seleccionar accions quotidianes i buscar la manera de poder guanyar diners pel simple fet de seguir-les fent. “Ja ha sortit una empresa que et paga per caminar i altres que paguen per tenir bona salut”, especifica Víctor Monreal, fundador de MétodoBitcoin i expert en tecnologia blockchain.

Ell mateix ha participat en el projecte de la creació del primer NFT que verifica l’assoliment dels objectius d’un esportista d’elit, Albert Bosch. “La base principal d’aquesta nova era de companyies és la mateixa que s’utilitza al futbol. És a dir, Leo Messi genera un valor pel fet de ser bon jugador, doncs l’objectiu es portar aquesta dinàmica a tothom, mitjançant la tecnologia blockchain”, conclou Monreal.