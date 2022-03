Gibraltar es converteix en un model en l’adopció i regulació de criptodivises

Considerada com un paradís fiscal, Gibraltar s’ha sabut posicionar com un territori favorable a les criptodivises. Segons l’anàlisi realitzada per un grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada, “a anys llum de les restriccions dels Estats Units, la Unió Europea i fins i tot la Xina –tot i l’exitosa prova amb el iuan digital als passats Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín–”, el Penyal va començar a recórrer el 2017 el seu camí en introduir el primer marc regulador per a la tecnologia DLT (sobre la qual es basa entre d’altres la cadena de blocs) a nivell mundial.

Consideren que és una fita que va permetre a la colònia britànica no sols reivindicar-se com a pionera en la legislació d’aquesta classe d’actius, sinó també en una destinació sol·licitada per a agents de tots els sectors i empreses de totes les nacionalitats.

Des de holdings a exchanges, passant per plataformes de pagaments, corporacions especialitzades en el comerç al comptat i promotors de fons d’inversió en actius digitals. Tots s’han vist seduïts per “l’entorn regulador amigable” que ofereix el Penyal en l’àmbit de les divises virtuals. D’aquesta manera, Gibraltar s’ha erigit en un referent per a altres països que tenen previst convertir-se també en un hub en blockchain i finances, com és el cas de l’emirat de Dubai.

El grup d’analistes de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha desglossat els motius que han convertit aquest enclavament peninsular sota sobirania britànica en un model que cal seguir en termes de regulació financera, especialment en l’àmbit de les finances descentralitzades.

Des del 2017, des de la Comissió de Serveis Financers (GFSC), el govern de Gibraltar ha desenvolupat i aprovat lleis, i ha adaptat el seu sistema bancari per transformar el Penyal en un centre internacional d’excel·lència per a les empreses que treballen amb xarxes DLT i, més concretament , en l’àmbit de les criptomonedes.

Els analistes indiquen que la maduresa d’aquest nou ecosistema de finances descentralitzades (DeFi) ha atret infinitat d’actors fins al punt que, segons l’informe Crypto Hedge Fund Report 2021, de la consultora PwC, Gibraltar ja és la principal jurisdicció europea de fons tokenitzats i la tercera del planeta, amb un 9% del total. Aquests fons, degudament regulats per la legislació local, acompanyen amb la seva experiència i coneixement els inversors professionals que es vulguin endinsar en el món dels actius digitals.

Així mateix, l’Institut indica que la regulació a Gibraltar permet als hedge funds domiciliats al Penyal emetre ofertes de tokens de seguretat (STO) vinculats al valor liquidatiu dels fons respectius. D’aquesta manera, aquests poden facilitar als inversors una exposició responsable i transparent al mercat dels criptoactius.

Cada STO es converteix en la seva translació a blockchain amb l’equivalent al valor liquidatiu d’un fons convencional, però permetent (a diferència d’aquests darrers) que l’inversor es converteixi en custodi dels tokens. Tot seguit, aquests STO ja estan en disposició de ser utilitzats com a col·laterals en altres inversions. Per exemple, a la sol·licitud d’un préstec contra aquests estalvis en criptodivises, un cop hagin estat dipositats en un valor fiduciari”, expliquen.

Un cas pràctic en aquest sentit és el ‘hedge fund’ Belobaba, fundat per socis espanyols i impulsat des de l’escola de formació de blockchain i DeFI (BITBCN), que vehicula el 100% de les seves inversions en actius digitals ia través del seu propi token de seguretat (KHAN), regulat precisament per la Comissió de Serveis Financers de Gibraltar.

Segons la consultora nord-americana DealBox, el volum mundial de comerç d’aquests STO creixerà fins als 163 milions de milions (trilions americans) de dòlars el 2030, sobre una base de 4 milions de milions de dòlars en tokens de seguretat emesos durant el mateix període.

Com a contrapunt a la desconfiança i l’immobilisme que es desprèn des dels sectors financers més tradicionals (i influents) de la vella Europa, algunes autoritats financeres de Gibraltar com l’Associació de Fons i Inversions (GFIA) i l’Associació de Noves Tecnologies (GANT) col·laboren activament a l’esdeveniment CryptoFunds22, una sèrie de sessions informatives que tindran lloc a Londres (30 de març), Dubai (10 de maig) i Abu Dhabi (12 de maig).

Des de CryptoFunds22, el Ministeri de Finances del Penyal espera atraure consultors de fons familiars (family office), gestors de fons i grans inversors institucionals, facilitant la transició d’aquests gestors de patrimonis tradicionals cap a fons en criptoactius. A nivell intern, la comunitat global per a emprenedors Startup Grind també ha agendat el 7 d’abril una sessió a Gibraltar dedicada a la Web3. En tots dos casos, Belobaba ha estat seleccionada com a cas d’èxit per exposar la seva estratègia múltiple d’inversió en criptoactius, especialment en projectes emergents de Blockchain Gaming i Metaverso.

Innovació

Després de marcar el camí en l’àmbit regulatori i, en espera que la Comissió de Serveis Financers aprovi la compra del 90% de la borsa de Gibraltar per part del hòlding local, Valereum, el Penyal aspira a convertir-se en el primer territori amb un mercat borsari integrat, en què es podran negociar accions i productes financers convencionals per criptodivises.

Aquesta operació representaria el primer pas cap a una nova etapa en l’acceptació global dels actius digitals i en l’evolució de les criptodivises cap a les transaccions amb una altra classe de valors. Aquestes polítiques contrasten amb la lentitud d’organismes reguladors europeus, l’única acció dels quals ha estat al voltant de la publicitat de criptomonedes, o de les Autoritats Europees de Supervisió sota el paraigua de l’ESA, que segueixen referint-se a aquesta classe d’actius com “d’alt risc” o “especulatius”, ja que “solen quedar fora de la protecció existent a l’actual normativa de serveis financers de la UE”.

Els fons tokenitzats amb un STO regulats a Gibraltar estan pensats únicament per a inversors professionals i grans capitals, que s’han de sotmetre a processos de verificació d’identitat (KYC) i complir requisits estrictes abans de formalitzar la seva entrada en un fons. La rigorositat de la legislació gibraltarenca, fonamentada sobre els pilars de la llei anglesa, així com l’experiència i el reconegut prestigi del seu sistema bancari, exerceixen com a barrera eficient per als especuladors que només busquin lucrar-se a costa de la inexperiència de l’inversor.

Els experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada conclouen que la qüestió és de la principal importància perquè és una realitat contingent, que requereix més estudi i difusió que estigmes, de la mateixa manera que alguns dels principals actors dels sistemes financers d’Espanya i Europa comencen a endinsar-se en l’ecosistema cript a través de filials instal·lades en mercats com el Brasil o Suïssa, les autoritats i els organismes reguladors estan cridats a desencallar la definició d’un marc regulador comú i actuar amb de pressa per adoptar uns actius que no només formen part de la realitat financera global, sinó que es poden convertir en el complement necessari per reflotar una economia en caiguda lliure després d’una situació de pandèmia global i incerteses que estan alterant severament els sistemes financers.