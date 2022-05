L’empresa pionera en el manteniment de les ‘canonades’ de la web 3

La tecnologia està fent evolucionar internet amb una rapidesa vertiginosa. Després de l’auge de les xarxes socials i de les connexions entre persones, arriba la web 3 (o web 3.0), una manera de relacionar-nos no només amb altra gent sinó amb totes les coses que ens envolten. Per fer aquest pas, cal nova tecnologia i empreses dedicades a crear una infraestructura adient per poder gestionar-la. DragonStake és una empresa que treballa, en paraules del seu fundador, Fredy –nom professional–, “en la fontaneria de la web 3″, és a dir, creen la tecnologia per poder fer funcionar aquestes noves connexions.

“Som la primera empresa que fa això a tot l’Estat i no és una bona cosa”, lamenta el fundador de la companyia. I és que fer de base d’un nou concepte d’internet no és una feina senzilla. De fet, la feina que fan des de DragonStake és validar les operacions que es fan en aquesta nova cadena per tal de que tot funcioni bé: “Ens encarreguem de donar la seguretat necessària a aquestes noves xarxes”, explica Fredy. Així doncs, DragonStake proporciona la capa de tecnologia necessària per fer que les coses es connectin entre elles per, per exemple, poder entrar a una discoteca amb un DNI digital amb base legal i validació: “Aquesta tecnologia canviarà la manera que tenim de relacionar-nos“, afegeix el fundador.

La companyia ha aconseguit treure benefici del manteniment de la blockchain i els mecanismes que utilitza. D’aquesta manera, la seva companyia serveix d’enllaç al núvol i a les diferents blockchain per totes aquelles persones que hi volen fer transaccions. El benefici de l’empresa prové de les comissions que s’enduen quan una persona fa una transacció per comprar o vendre qualsevol element digital i ha de certificar-ne l’existència, ja que a la blockchain tot està certificat, és el seu principi més bàsic.

Un equip anònim i entregat

L’equip que hi ha darrere de DragonStake està format per quatre persones que bàsicament posen les eines necessàries perquè la infraestructura que pretenen muntar no caigui. Per fer aquesta feina es necessiten programadors especialitzats, un món que encara està en procés de creixement i en què, per tant, la mà d’obra és escassa. En aquest aspecte, Fredy parla del seu equip com “part d’una família”. El més curiós d’aquest món és que les persones no tendeixen a utilitzar els seus noms reals, és a dir, els treballadors que ho prefereixin poden utilitzar un nick: “Al final és un món que no està regulat i, per tant, molta gent vol continuar en l’anonimat”, assegura el fundador de la companyia.

Fredy started mining ETH with Mario. But he's been engaged in #networks since the pre-internet days of the 90s. An old school SysOp. Working for the network department of the University of Seville, he met Gufete, and since then they have worked together. — DragonStake (@DragonStake) April 29, 2022

Pel que fa el projecte, Fredy assegura que va començar com una cosa “altruista”, per “aportar el seu granet de sorra a la societat”. Tot i això, s’ha acabat convertint en una societat limitada amb seu a Sevilla que és pionera a crear la primera infraestructura espanyola que es dedica plenament a cuidar, validar i articular aquestes connexions. “No et puc dir que siguem els únics, no miro la competència, però sé que som els que més avançats estem”, assegura Fredy.

Les companyies no estan preparades per a la Web 3

El fundador de DragonStake té molt clar que les companyies faran el canvi a la Web 3 i que això els permetrà tenir moltes més connexions amb els seus consumidors, així com automatitzar molts més processos. Tot i això, Fredy també assegura que “les companyies no estan preparades per a la Web 3”. Així doncs, lamenta que el principal problema és la falta de confiança i el repartiment de les dades. En aquest sentit, ell explica que les bases de dades dels usuaris haurien de ser dels propis consumidors i ser ells els que “controlin el que tenen”.

D’aquesta manera, assegura que el principal impediment són els governs dels diversos països del món. I és que de moment no hi ha cap base regulatòria que protegeixi aquest canvi, i segons explica el fundador de DragonStake “és molt complicat fer passes endavant perquè sempre t’has de parar a mirar que no t’estiguis saltant cap llei”. Així doncs, Fredy explica que l’única manera d’avançar en aquest ecosistema és trobar un bon advocat que t’aconselli, ja que “pel fet que una cosa no estigui legislada, no vol dir que sigui il·legal“.