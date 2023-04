Sant Jordi, minut a minut

A la Rambla hi ha diverses parades de llibreries barcelonines, com La Carbonera i Alibri. Aquesta darrera llibreria va estar a punt de tancar fa uns mesos. La idea era abaixar la persiana per sempre a finals del 2022. Abans que això passés, però, un projecte barceloní de subscripció literària, Bookish, la va comprar i, així, va garantir la seva continuïtat.