Aquests són els llibres més venuts abans de Sant Jordi

Sant Jordi és el dia que tothom escull per comprar un llibre. La lectura es converteix en el regal perfecte en aquest context i com a tal, les llibreries fan l’agost amb la diada. Tot i això, durant tot l’any també hi ha vendes de llibres i precisament abans de Sant Jordi és bon moment per fer un cop d’ull a aquells llibres que han triomfat durant l’any. A la vegada, es poden convertir en el regal perfecte del festiu, ja que són l’aposta segura que altres han triat abans de Sant Jordi. Aquí hi ha un recull d’una trentena de llibres que han estat tot un èxit abans d’aquest assenyalat diumenge.

Els guanyadors de la ficció

Les nostres mares, de Gemma Ruiz Pala (Proa). Aquesta novel·la, que fou premi Sant Jordi 2022, narra la història de deu dones nascudes durant la dictadura que no van poder perseguir els seus somnis.

32 de març, de Xavier Bosch (Univers). Aquesta és la història de la Bàrbara que un matí del 2008, l’any de la gran nevada, es troba un jove desconegut dormint al seu sofà vermell.

El retrat de matrimoni, de Maggie O’Farrell (L’altra). El relat explora la fina membrana que separa la vida de la mort i ofereix el retrat inoblidable de la Lucrezia, una dona molt jove castigada per ser diferent.

Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana). La novel·la narra la història de la Rita Racons qui se’n va als Estats Units a fer d’au-pair sense tenir-ho del tot clar.

Demà, i demà, i demà; de Gabrielle Zevin (Periscopi). Aquesta és la història dels mons que construeixen dos amics, perfectes però irreals, tots basats en la seva passió pels videojocs.

Pregària a Prosèrpina, d’Albert Sanchez Piñol (La Campana). Un enemic que pot posar fi a la ciutat fundada per Ròmul i Rem i, a la vegada, a la vida mateixa tal com l’han conegut els humans a la superfície de la Terra.

París érem nosaltres, d’Andreu Claret (Columna). Aquest relat narra la vida d’un exiliat fill de rabassaires que s’enamora d’una joveníssima catalana que també s’ha refugiat a França durant la Segona Guerra Mundial.

La possibilitat de dir-ne casa, de Marta Orriols (Proa). Una corresponsal torna a Barcelona després de gairebé vint anys a l’estranger perquè vol agafar distància d’una regió de món que l’apassiona, però també la desgasta.

Consum preferent, d’Andrea Genovart (Anagrama). L’Alba, la narradora d’aquesta història, forma part d’una generació que prova de trepitjar terra ferma en una ciutat que fa aigües.

En guerra, d’Enric Calpena (Edicions 62). L’agost del 1936 moria Sunyol i començava la Guerra Civil. El cop d’estat d’aquell estiu va provocar un daltabaix que va afectar persones i institucions; també el Barça.

Parades de llibres del passeig de Gràcia / Alba Losada

Els més venuts de No-ficció

De la sabana a mart, de Xavier Sala i Martin (Rosa dels vents). Aquest és el relat de les 10.000 generacions que hem necessitat per poder fer el viatge des de viure amb els lleons a la sabana fins a enviar naus a Mart.

Gran enciclopèdia del Barça, de La Sotana (Blackie Books). Una extensa enciclopèdia de més de 400 pàgines, totalment il·lustrada, que reuneix totes les personalitats i els conceptes claus de la història del Futbol Club Barcelona.

Crims: Pecats capitals, de Carles Porta (La Campana). En les set històries reals reunides en aquest llibre, el possible mòbil del crim sempre és un dels pecats que va descriure Dante a La divina comèdia: La supèrbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l’enveja i la mandra.

Mitologia dels Països Catalans, de Daniel Rangil (Efados). Aquest llibre aplega més de trenta personatges de la mitologia catalana i en vol esbrinar els orígens remots, els significats profunds i la vinculació amb altres mitologies.

Si la memòria no ens falla, de Quim Monzó i Sergi Pàmies (La Vanguardia). En una llarga entrevista de més de dotze hores, Monzó i Pàmies parlen de la família i la infantesa, dels progres, de la Barcelona moderna, dels programes de ràdio on han col·laborat i altres temes interessants.

Aliades, de Txell Feixas i Torras (ARA Llibres). Aquesta és la història d’un carismàtic pintor palestí que va crear un equip de bàsquet femení per apartar les noies d’un destí dramàtic.

Ets el que menges, de Núria Coll (Rosa dels vents). La periodista i divulgadora de temes de salut més reconeguda del nostre país ens explica tot allò que sap sobre nutrició i vida sana.

Quan deixi de ser jo, de Carme Elías (Columna). El llibre autobiogràfic de l’actriu és un llegat extraordinari i original sobre la seva trajectòria professional i el seu dia a dia com a malalta d’Alzheimer narrat en primera persona.

La pausa dels dies, de Xavier Graset (La Campana). Un dietari peculiar que fa reflexionar sobre el cicle dels aliments.

Els pecats de la Xona, de Laura Fa i Marta Pontnou (Rosa dels vents). Segons relaten les mateixes autores: “Aquest és el llibre definitiu per expiar els vostres pecats amb humor i alegria!”.

Els llibres infantils i juvenils que han triomfat

Les excursions d’en Tito, de VV.AA. (Estrella Polar). Les millors excursions d’en Titó, el personatge del nou programa del S3, per primera vegada recollides en un llibre.

Tinc un volcà i no vull respirar, de Míriam Tirado i Joan Turu (El cep i la nansa). Nova entrega de Tinc un volcà (més de 100.000 exemplars venuts), el conte per saber què fer amb una emoció tan complicada, i alhora tan habitual, com la ràbia.

La llegenda de Sant Jordi, de VV.AA. (Estrella Polar). Una nova entrega de la història de com el cavaller Sant Jordi va matar el drac i va salvar la princesa i els vilatans.

Que és això de l’amor, Minimoni?, de Rocio Bonilla (Animallibres). La Minimoni i la Rocio Bonilla tornen per a fer-nos reflexionar, d’una manera fresca i divertida, sobre el concepte d’amor i el fet d’estimar.

Les cosines de la Mus, de Jaume Copons i Liliana Fortuny (Combel). Les cosines de la Mus arriben al Bosc Blau. No és una simple visita: s’hi volen quedar a viure!

Aprendre a llegir a l’escola de monstres 9: Sapastre i Bonastre, de Sally Rippin (Montena). En aquesta edició interactiva els nens i les nenes guanyaran confiança per gaudir de la lectura i practicaran nou vocabulari a les activitats del llibre.

La llegenda de Sant Jordi, de Natalia Juan (Estrella Polar). La mateixa història de sempre, però adaptada als nens i les nenes. Un cavaller disposat a matar un drac per salvar un poble i la seva princesa.

El meu primer llibre de Sant Jordi, de Mariam Ben-Arab (Estrella Polar). La clàssica llegenda de Sant Jordi, amb un toc d’humor, en un format pensat per als més petits.

La princesa, el drac i el cavaller desarmat, de Joan Turu (El cep i la nansa). Aquí no hi apareixen princeses bledes, ni dracs ferotges, ni cavallers armats. És precisament la mirada del cavaller la que fa canviar el destí de la criatura i de tot el poble.

Un regal de por, de Meritxell Martí i Xavier Salomó (Flamboyant). Aquesta és la història de la Nit Mundial del Terror, que reuneix els nou personatges més malvats que existeixen en un lloc secret.