MÉTEO | Quin temps farà a cada zona de Catalunya per Sant Jordi?

Compte enrere per un dels dies més esperats i especials a Catalunya. La diada de Sant Jordi, roses, llibres i llargs passejos pels centres dels pobles i ciutats. Ara, però, cal saber si el dia acompanyarà i la pluja no interromprà la jornada com va fer l’any passat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, els catalans i catalanes podran gaudir de Sant Jordi sense preocupar-se per haver d’obrir el paraigua. La previsió meteorològica d’aquest cap de setmana indica que les precipitacions arribaran a Catalunya el dissabte, però només plourà a la meitat del país. De cara a diumenge, els núvols es mantindran, però no s’espera que descarreguin en tot el dia. Pel que fa a les temperatures, els termòmetres baixaran uns quants graus (sobretot les màximes), el dissabte i, a partir de diumenge, aniran pujant de nou.

El temps no preveu pluges per aquest diumenge, diada de Sant Jordi a Catalunya, però sí que estarà ennuvolat | ACN

Les temperatures comencen a baixar demà

El sol serà protagonista aquest divendres el matí a tot el territori, però el cel es començarà a ennuvolar a partir de la tarda, principalment a les comarques del sud i del nord-oest. De fet, la previsió meteorològica del Meteocat indica que podria haver-hi ruixats puntuals i locals a les comarques del Pirineu (sobretot, al Pallars Jussà). Pel que fa als termòmetres, les màximes pujaran moderadament a les comarques gironines (entre els 21 i els 24 graus), però a la resta del país s’espera que baixin uns quants graus. A les comarques de Lleida s’espera que s’assoleixin els 28 graus, mentre que al litoral rondaran els 20. Al Pirineu, s’espera que les temperatures siguin d’uns 23-24 graus.

La previsió meteorològica indica que les comarques de Lleida seran unes de les afectades per les pluges d’aquest dissabte, 22 d’abril / ACN

Dissabte de pluges a mig país: on plourà?

El canvi de temps d’aquest cap de setmana arribarà dissabte, amb aiguats des de primera hora del dia que s’aniran expandint amb les hores i arribaran a la meitat del país. S’esperen precipitacions durant tota la jornada a les comarques del Pirineu i Prepirineu i acabaran arribant fins a les comarques de l’extrem sud de Catalunya. Segons Meteocat, la intensitat de les pluges seran entre feble i moderada i es preveu que s’acumulin quantitats minses o poc abundants. No es descarta que pugui anar acompanyada de tempesta en alguns punts.

Les temperatures començaran a baixar dissabte a la tarda. A les comarques del Pirineu, les màximes seran d’entre 16 i 20 graus; a les comarques de Ponent d’uns 23 graus; mentre que al litoral i prelitoral seran similars a les de divendres, amb uns 20 graus de màxima.

El Meteocat preveu que aquest dissabte arriben pluges i afectaran la meitat del país aquest dissabte, 22 d’abril | Meteocat

El temps per Sant Jordi: núvols, però sense pluges

La resposta més esperada d’aquest Sant Jordi és la de la pregunta de quin temps farà. La previsió meteorològica és que els ruixats del dia anterior desapareguin i, tot i que el dia estarà majoritàriament ennuvolat a tot Catalunya, no s’espera que la diada d’aquest any torni a ser passada per aigua. Pel que fa a les temperatures, els termòmetres hauran baixat sobretot entre dissabte i diumenge, però s’espera un dia agradable amb màximes que poden arribar i superar els 20 graus.

Quan tornen a pujar les temperatures?

Després d’aquesta baixada de màximes a gairebé tot el país, les temperatures començaran a remuntar de nou a partir del mateix diumenge, però es notarà més durant la setmana que ve. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aniran pujant de manera moderada entre dilluns i dimecres,