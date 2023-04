Sant Jordi se sobreposa a la inflació amb una edició que “batrà rècords”

El dia de Sant Jordi és un dels més esperats pels llibreters i els floristes. La diada catalana que celebra l’amor per la lectura i les persones és el moment on la ciutadania es gasta més diners en la compra de llibres i roses, els productes emblemàtics del dia. Després d’anys marcats per la pandèmia i les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, les perspectives de vendes de Sant Jordi semblen ser molt bones. De fet, llibreters, floristes i autoritats asseguren que la diada “batrà tots els rècords” i posarà fi als últims anys d’incerteses en les vendes. “Les previsions són que aquest any es mantinguin els números de l’any passat, que varen ser molt bons”, explica Èric del Arco, president del Gremi de Llibreters, que concorda amb l’opinió de Mercabarna-flor, on el responsable de flors, Miquel Batlle ja assegura que “es vendran una xifra aproximada de 6 milions de roses durant la diada”.

La inflació ha tingut els sectors preocupats fins a l’últim moment, ja que l’augment dels preus pot comportar a una davallada de la demanda, és a dir, que la gent deixi de comprar. Tot i això, sembla que Sant Jordi podria ser una excepció a aquest fenomen, ja que tant tels floristes com els llibreters esperen arribar al nivell de vendes de l’últim any. “Primer que era diumenge, després el Barça i finament la pujada de preus, però mai acabaran amb el Sant Jordi”, explica un dels majoristes de roses instal·lat a Mercabarna-flor. No vol donar el seu nom, però assegura que fa més de trenta anys que es dedica a la venda de flors i “mai ha tingut problemes per Sant Jordi”.

El mateix passa amb els llibres. Segons sembla, la passió per a la lectura no ha desaparegut, o almenys aquesta és la visió que en té el president del Gremi de Llibreters, qui assegura que “el lector ha entès que la inflació ens ha afectat a tots i no hi ha més queixes que les normals”. Tot i això, Del Arco continua insistint que Sant Jordi és una festivitat que no passa de moda i que la gent vol comprar llibres, sense fer massa cas del seu preu. “El Sant Jordi es presenta bé, amb molta oferta i varietat i llibres per tothom”, diu el president del gremi que assegura que per Sant Jordi “les llibreries són plenes de llibres, tant de novetats com de fons i creiem que tothom pot trobar el llibre que necessiti o vulgui regalar”.

La crisi del paper deixa seqüeles en el preu dels llibres

Però, no tot són flors i violes per la diada catalana. De fet, la incertesa que ha portat a tots els sectors a un estat de molta fragilitat no ha passat desapercebuda en els llibres. La crisi de matèries primeres que va fer pujar les despeses de tota la indústria també va afectar el paper, sense dubte una de les parts més essencials pel sector del llibre. Tot i que la crisi ha amainat i ja no hi ha perill de quedar-nos sens eles pàgines de les nostres novel·les preferides, hi ha certes seqüeles que impregnaran aquesta diada. Una d’elles, tal com anuncia Del Arco és el preu dels llibres. “Tot i que el preu del paper pot haver baixat, mentrestant puja l’energia i els costos laborals i lloguers”, lamenta.

I és que, totes les parts de la cadena de distribució del sector dels llibres han quedat afectades per aquesta crisi. Si a això se li suma la inflació que portem vivint durant l’últim any, sembla que les perspectives no són bones en termes de preu. Tot i això, el president del gremi de llibreters insisteix que això no atura a la gent que vol regalar un llibre per Sant Jordi. “És una regla general de l’economia que allò que ha pujat no acostumi a baixar, o almenys que recuperi el preu anterior”, reconeix Del Arco, que afegeix que “la inflació és un fenomen que acompanya les societats al llarg de la història i no crec que el sector del llibre ho canviï.”

Les roses de Sant Jordi no són catalanes

L’altra estrella de la corona de la diada de Sant Jordi és la rosa. La flor de la festivitat també és la gran protagonista, tot i que amb els anys s’ha anat modernitzant. Segons explica Batlle, hi ha tres classes de roses en el pòdium de les més venudes. Les vermelles Freedom, de Llatinoamèrica; les Red Naomi, d’Holanda; i les Explorer s’han convertit en les preferides del públic. Tot i això, cap de les tres varietats és catalana, ja que les roses han deixat de ser un cultiu principal al país i de fet, tal com explica el responsable de flors de Mercabarna, “queden molt poques explotacions de roses aquí”.

Per aquest motiu, la importació s’ha convertit en l’única manera de tenir prou producte per la diada. Batlle assegura que Colòmbia es manté com a primer proveïdor de roses del Sant Jordi, amb el 62% del total. A força distància està l’Equador (20%) i Holanda (15%). Així doncs, les flors de producció local representen únicament un 3% de les vendes pel tancament d’explotacions i la manca de relleu generacional als vivers, tradicionalment situats al Maresme i Tarragona.

Pel que fa al preu de les flors, els responsables de Mercabarna-flor no volen entrar en detalls, ja que asseguren que “una rosa de qualitat s’ha de pagar”, en paraules de Batlle. Tot i que parlen de tendències, continuen afegint que la rosa vermella és la preferida, però que l’embolcall ja no serà de plàstic sinó de paper o roba, ja que “la sostenibilitat també s’ha convertit en una part molt important de la diada”, afirmen des del mercat.

Amb tot, doncs, s’espera un Sant Jordi de preus més elevats, però sense que això impliqui menys afluència de gent. Les roses i els llibres continuaran sent l’estrella d’aquest dia, que tot i que caure en diumenge i amb una certa probabilitat de pluja, tant floristes com llibreters posen la mà al foc que Sant Jordi serà tot un èxit.