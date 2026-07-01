La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha tombat el recurs d’alçada que havia presentat el propietari de Cal Macià –la Casa Vallmanya, a Alcarràs, un bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de llocs històrics– per evitar haver de preservar l’únic immoble que queda dempeus a Catalunya vinculat al president Francesc Macià. Segons ha pogut saber El Món, la Generalitat ha comunicat aquesta decisió a la Plataforma Salvem Cal Macià i també li ha traslladat que el Departament continua amb la tramitació del corresponent expedient administratiu per possibilitar l’execució de les obres subsidiàries per assegurar la preservació de l’immoble.
En aquest sentit, la Generalitat explica que s’està tramitant la petició d’accés a la finca per executar les obres i, així mateix, s’està tramitant l’expedient administratiu del contracte menor per a la redacció del projecte d’intervenció de les obres de preservació i direcció de les obres. “Les actuacions administratives descrites s’ajusten i adeqüen a l’ordenament jurídic que preveu el procediment administratiu adient per possibilitar l’execució de les obres subsidiàries que permetin assegurar la preservació de la Casa Macià, en tant Lloc Històric”, defensa la Generalitat a través d’un correu al qual ha tingut accés aquest diari. Amb aquesta decisió, la Generalitat no ha esgotat els tres mesos que tenia de termini per respondre el recurs de la propietat.
Un cop resolt el recurs que l’amo va presentar contra l’Ordre d’Execució Subsidiària de les obres de consolidació i preservació de l’immoble, es torna a obrir a porta al fet que la Generalitat demani autorització judicial per entrar a la finca i dur a terme les obres de preservació de forma subsidiària per frenar el deteriorament de la casa –la casa d’Alcarràs on l’Avi va passar llargues temporades gràcies a la seva dona, Eugènia Lamarca, que la va heretar del seu pare, l’arquitecte Agapit Lamarca–.
“Algun dia s’hauran d’executar les obres”
Fonts de la Plataforma Salvem Cal Macià celebren que la Generalitat no hagi esgotat el termini de tres mesos que tenia per respondre al recurs del propietari, però reclamen que, a partir d’ara, s’acceleri la consolidació i preservació de l’immoble: “Algun dia s’hauran d’executar les obres”, diuen les fonts, que lamenten que la Generalitat no faci pública la decisió sobre el recurs del propietari. La plataforma insisteix des de fa mesos que la Generalitat té potestat per procedir a l’execució de les obres d’apuntalament de la casa de manera urgent, davant del perill d’esfondrament imminent de l’immoble. En aquest sentit, fan referència a la Llei de Patrimoni Cultural Català, que marca el camí que ha de seguir la Generalitat en aquest cas. Concretament, l’article 67.2 estableix que “en cas de perill imminent per a l’immoble, l’administració competent pot executar les obres imprescindibles per a salvaguardar el bé sense necessitat de requeriment previ”.