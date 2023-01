Manel Vidal es defensa: “Jo no li vaig dir nazi a ningú”

Manel Vidal, humorista i ara excol·laborador del programa de TV3, Zona Franca, s’ha pronunciat després que l’acomiadessin de la cadena pública catalana per fer un gag relacionant el PSC amb una esvàstica. Aquest dissabte, l’humorista ha explicat en la seva compte de Twitter, el perquè de tot plegat i quines conclusions en treu de la situació. En un fil llarguíssim, que té gairebé 5.000 m’agrades, Vidal carrega contra la cadena, els polítics i la manipulació d’alguns mitjans. “Jo no li vaig dir nazi a ningú”, defensa en una de les piulades l’humorista. I és que Vidal assegura que és un meme que s’utilitza “des de fa anys” i etziba que “has de ser molt boomer per creure de debò que jo vaig dir que el PSC és un partit nazi”, assegura l’humorista del Zona Franca.

Hola. Vull dir algunes coses i si us sembla podem anar matant el tema. — Manel Vidal Boix (@massanagranaire) January 28, 2023

Entre les diferents explicacions que dona Vidal també hi ha humor. El mateix excol·laborador de TV3 afirma que l’han fet fora de feines “per acudits més dolents”. En aquest sentit, Vidal reconeix la controvèrsia que ha creat la seva broma, però relatat que no entén com ha arribat fins aquest punt. “De totes maneres exigir el cap d’un col·laborador és una manera estranya de no voler semblar nazi”, remarca en el seu fil de Twitter l’humorista.

Els mitjans de comunicació “comprats”

Vidal també llança una crítica més específica cap als mitjans de comunicació, no només TV3. L’humorista assegura que els mitjans han d’anar a favor de la veritat, però ell reconeix que hi ha altres coses. “L’ordre d’això mai no és “un periodista escriu un article, un polític ho veu i ho porta a la comissió de no sé què”. L’ordre és “un polític li ordena a un periodista que escrigui un article per poder-ho portar la comissió de no sé què”. Amb aquesta frase i la dura crítica pel món del periodisme, Vidal tanca el seu fil de Twitter que té al voltant de 200.000 visualitzacions.

El presentador del Zona Franca, Joel Díaz, durant un programa / CCMA

Acomiadat per un símbol nazi

L’humorista Manel Vidal va ser acomiadat del programa Zona Franca per un gag en el qual relaciona el PSC amb el nazisme. TV3 i la productora Atomi Beat Media, van arribar a un acord perquè l’humorista no tornés a aparèixer al programa després de la polèmica broma. Fins ara, Vidal tenia una secció al late night en la qual fingeix rebre missatges de veu de l’audiència amb dubtes i preguntes importants. De fet, el director de TV3, Sígfrid Gras, va defensar l’acomiadament de Vidal com a col·laborador perquè el seu gag va traspassar tots els “límits” de l’humor. Per tal de netejar l’imatge del programa -en diverses entrevistes radiofòniques- Gras ha justificat la decisió i ha avançat que el presentador del late night, Joel Díaz, deixarà de fer servir la frase “Puta nit i bona Espanya” per obrir el programa perquè considera que “ha esgotat el seu recorregut”.