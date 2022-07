El Benidorm Fest ignora la polèmica i mantindrà el sistema de votacions

TVE volia trobar un bon representant per a Eurovisió i per això va escollir el Benidorm Fest com a seu de les votacions entre els aspirants. Chanel va resultar la guanyadora, un premi que no va agradar gens en un principi per les acusacions de tongo contra el jurat… encara que després fes callar tothom amb una actuació increïble que va fer que quedés en tercera posició després de molts anys de desastre espanyol al festival. Doncs bé, avui tocava presentar la pròxima edició del certamen de selecció. Com serà el següent Benidorm Fest i quines novetats incorporarà, tenint en compte que TVE va assegurar que canviaria moltes coses per tal d’evitar les crítiques que va rebre?

Mónica Naranjo, presentadora de la pròxima edició del Benidorm Fest

Ho han estat explicant en una roda de premsa multitudinària en la que han anunciat un primer titular: la presentadora de l’edició de l’any vinent serà Mónica Naranjo, tota una bomba perquè fa molt de temps que no la veiem en un programa similar. La directora de comunicació de la cadena ha explicat que tornarà a haver-hi tres gales, dues semifinals el 31 de gener i el 2 de febrer que precediran la gran final de dissabte 4 de febrer.

Com a novetat principal? Que l’any vinent hi haurà setze participants, més dels que es permetia enguany. Tenint en compte la gran rebuda que va tenir la primera edició del Benidorm Fest, s’ha decidit ampliar l’aforament del Palau d’Esports de Benidorm per permetre l’entrada a més públic, que podran adquirir unes entrades que costaran entre 20 i 60 €.

Així seran les votacions de la pròxima edició

El que més cridava l’atenció era saber si canviarien el sistema de votacions o no. La sorpresa? Que han decidit no canviar res: “El sistema de votacions serà exactament igual que en la primera edició. Tindrem un jurat professional que conforma el 50% del vot format per persones del món de la música. Tindrà un gran pes la part internacional. El vot dels teleespectadors tindrà un 25% del pes respecte a la decisió final, mentre que el 25% restant dependrà del jurat demoscòpic”, recull Fórmula TV. Per una altra banda, han anunciat que el president del jurat serà Nacho Cano.

De ben segur que no agrada que s’hagi optat per mantenir el sistema de l’any passat, el que va rebre tantíssimes crítiques per la poca opacitat. Els teleespectadors consideraven injust que el seu vot només suposés el 25% de la suma de vots total, el que tornarà a passar. Com ho han justificat? Tot assegurant que és molt bona idea que un jurat professional estigui darrere d’aquesta elecció.