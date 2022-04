La CCMA amplia l’staff abans de canviar la direcció de TV3 i Catalunya Ràdio

El nou consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té feina aquest dimecres. El plenari ha d’acomiadar Vicent Sanchis com a director de TV3 i Saül Gordillo com a director de Catalunya Ràdio, delegar les seves funcions en els actuals números dos de les emissores públiques i aprovar les bases del concurs per trobar-los el relleu. Ara bé, els nous membres del Consell de Govern de la CCMA ja han decidit ampliar el nombre de directius del comitè de govern, l’esglaó executiu que hi ha just per sota del Consell. Segons el darrer acord, a partir d’ara hi haurà dos directius més en l’staff, un fet que faria sumar uns 200.000 euros en sous.

Candidatures incertes per dirigir TV3 i Catalunya Ràdio

Mentre hi ha aquests moviments, Junts per Catalunya sospesa convidar al concurs per escollir director de la ràdio Miquel Calçada i Eduard Pujol. Paral·lelament, hi ha les reticències dels consellers proposats pel PSC a David Bassa, actual cap d’informatius de TV3, com a possible director de la cadena pública de televisió. De manera que les candidatures possibles per presentar-se al concurs, tant per a TV3 com per a Catalunya Ràdio, encara ballen.

De moment els canvis ja han començat a la CCMA. En concret, en la nova estructura de l’alta direcció executiva de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, en la composició del seu comitè de govern. Fins ara, estava formada per la presidenta de la Corporació –que forma part alhora del Consell de Govern i del comitè de govern, els dos esglaons–; el director de Comercial i Màrqueting; el director d’Estratègia i Recursos Humans; el director d’Explotació i Enginyeria; el director de Gestió i Recursos; els directors de TV3 i Catalunya Ràdio –aquest darrer, Saül Gordillo, també assumia la direcció de Mitjans Digitals– i el responsable de l’assessoria jurídica.

Candidats a integrar el Consell de Govern del CCMA / ACN

Més directius a la CCMA, més diners

Els nous consellers, escollits pel Parlament el passat 9 de març, van acordar el passat 1 d’abril una nova estructura que implica un augment de cadires al comitè de govern. Així, la nova configuració passa per la creació d’un responsable de l’Oficina d’Estratègia, que escull directament l’actual presidenta de la CCMA, Rosa Romà, a proposta de l’entorn d’ERC. Un càrrec que ocupa Dani Fernández. També incorpora la nova àrea de direcció corporativa de Comercial i Màrqueting; la de Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals; la d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques; la d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital; la direcció d’Organització, Processos i Recursos Humans; la direcció de Ràdio i la direcció de Televisió així com l’assessoria jurídica.

En tota, dues direccions més que poden sumar fins a 200.000 euros més en sous, tenint present que les retribucions dels directius oscil·len entre els 117.000 i els 103.000 euros anuals. Una dada que contrasta amb el document aprovat per PSC, ERC i Junts per Catalunya que els comprometia a la simplificació administrativa.

Més noms en la cursa per dirigir TV3 i Catalunya Ràdio

A partir d’aquest dimecres començarà una nova etapa amb el concurs que s’obre per escollir les noves direccions. Pel que fa a TV3, tot es dirigeix a escollir un director sorgit de les files internes, de professionals de plantilla de la cadena pública de televisió. El ball de noms fa temps que dura però el handicap és que hi ha d’haver un concurs i difícilment un candidat s’hi presentaria sinó existís un certa garantia de sortir-ne guanyador. “Això escurça la llista”, comenten fonts coneixedores de les negociacions.

D’aquí que els consellers, que tots tenen alguna ascendència política d’algun partit, facin càbales per convidar algun nom. En altres casos, hi ha seriosos problemes fins i tot per posar-los sobre la taula, com passa amb l’actual cap d’informatius de TV3, David Bassa, vetat pel PSC.

Així des de l’entorn de Junts veurien bé afegir a la llista de candidats l’exdirector de RAC1 i exdiputat juntaire, Eduard Pujol, per a la ràdio, així com Miquel Calçada, per la seva experiència en les emissores privades i una productora televisiva. El problema és que és un nom davant del qual els socialistes es tanquen en banda, cosa que li dona poques possibilitats de superar el concurs. Un altre dels noms que han aparegut a la travessa és el Joan Rusiñol, actualment subdirector d’informatius de Catalunya Ràdio. Fins i tot, s’ha fet caure el nom de Jofre Llombart, actual director de Difusió de la Generalitat i exsotsdirector de RAC1 i amb una amplíssima experiència laboral a Catalunya Ràdio.

El dau de TV3 a la seu de Televisió de Catalunya, a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Una opció que també ha fet pensar en Jordi Basté, que també havia treballat a Catalunya Ràdio i ara és el líder indiscutible de la franja matinal de la ràdio a Catalunya, o Agustí Esteve, actual director executiu del Terrat i que ja ha amortitzat la plaça a la ràdio. També es mantenen a les travesses els noms de Sílvia Cóppulo, Kilian Sebrià i Jordi Borda, si finalment l’actual número dos de la ràdio es presenta al concurs.

Pel que fa la televisió, el duel final intern sembla que se centra entre Clara Cabezas i Sigfrid Gras, però també podrien ser convidats a participar al concurs Sergi Vicente, actual director de Betevé. Ara bé, queden encara setmanes per resoldre la incògnita i molt temps per negociar tenint present els vetos entre uns i els altres.