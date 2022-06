El violador d’Igualada va anar al jutjat hores després de l’agressió

El presumpte violador d’una menor a Igualada la nit de la Castanyada va estar als jutjats de la capital de l’Anoia poques hores després que tingués lloc l’agressió. Així es desprèn del sumari de la investigació que ha avançat el diari Ara. En concret, l’acusat va anar als jutjats el dia 1 de novembre a les 9:45 hores per firmar una de les visites de seguiment que se li feien, ja que es trobava en llibertat vigilada per maltractaments a una exparella. A més, els forenses van trobar 12 mostres de sang de la víctima a la jaqueta de l’acusat. Segons els Mossos, aquesta troballa “evidencia de forma definitiva i inequívoca” la presumpta autoria de l’acusat.

L’agressor de la menor d’Igualada -que es troba en presó provisional fins que arribi el judici- hauria anat al jutjat perquè estava en llibertat vigilada per maltractament. De fet, la seva exparella, que el va deixar poc abans de ser detingut, va acompanyar-lo. La jove va explicar als Mossos que l’acusat li va dir que la nit abans -la de la Castanyada- havia estat per la zona de l’Hospital i que uns amics havien fet destrosses a un cotxe i que la policia volia endur-se’n un. Pel que fa a les marques o ferides, la noia va assegurar que no havia vist res i que el seu comportament “era normal”.

Antecedents violents de l’acusat

L’exparella del presumpte violador també va relatar les agressions que va patir mentre va durar la seva relació amb l’acusat. Va assegurar que la convivència amb ell al principi no era dolenta però que el problema venia quan ell s’emborratxava. A més, va assegurar que el pare de l’acusat els violava tant a ell com també a la seva mare i la seva germana. La noia va declarar que l’acusat el va agredir en més d’una ocasió i que les discussions sempre eren per temes de gelosia.

D’altra banda, els Mossos assenyalen l’acusat com a autor dels fets de manera “definitiva i inequívoca”, ja que, a banda d’altres indicis, van localitzar fins a 12 mostres de sang de la menor a la jaqueta de l’acusat.