L’Ajuntament d’Igualada serà acusació en el cas de la violació de la menor

L’Ajuntament d’Igualada serà acusació popular en el cas de la menor violada. Així ho ha anunciat aquest matí el consistori en una roda de premsa el consistori. Una defensa que ha estat encomanada a l’exconseller d’Interior i advocat, Miquel Sàmper. Una decisió que comporta la personació de l’administració local després de mesos de neguit fins que no es va detenir el presumpte agressor, el passat 21 d’abril. La brutal agressió es va registrar el passat 1 de novembre al al polígon Les Comes de la capital de l’Anoia. Els investigadors van trigar gairebé sis mesos a localitzar l’autor de la violació, un noi de 20 anys.

Amb la investigació pràcticament enllestida i el sospitós en presó preventiva, l’Ajuntament igualadí ha decidit fer el pas i ser acusació en la vista oral del judici. La menor pateix seqüeles greus, va ser trobada per un camioner, immòbil a terra en un descampat. Havia sortit de festa a la discoteca Epic d’Igualada amb els seus amics, però no va arribar a agafar el tren de tornada cap a Vilanova i la Geltrú, on vivia amb els pares. Cap a les 7.00 del matí la van trobar a prop de l’estació. En un primer moment, el camioner va pensar que era morta per la gravetat de les lesions que havia patit. Els serveis d’emergències la van traslladar a l’Hospital d’Igualada i després a l’Hospital Sant Joan de Déu, on va passar setmanes ingressada. La família va denunciar les atrocitats que havia patit la seva filla. Fonts de la investigació sostenen que l’arrestat tenia antecedents per delictes sexuals, però no tenia cap relació amb la víctima.

Els Mossos d’enduen e detingut per la violació d’Igualada després d’escorcollar casa seva durant hores / Imatge d’un vídeo cedit

Sàmper defensa la personació i ha posat en valor que la decisió estigui avalada per la Junta de Portaveus. “Podem dir que tota la ciutat d’Igualada exerceix l’acusació”, ha sentenciat en la roda de premsa on s’han donat detalls de la decisió. “Es dona la màxima legitimitat a qui acciona l’acció popular”, insisteix Sàmper, especialitzat en la defensa dels drets humans i drets de la víctima. Sobre la demora de la decisió, Sàmper ha justificat que la instrucció ha sigut “lenta”, ja que els Mossos “han intentat fer una instrucció seriosa perquè pugui estar revestida de tot el rigor per intentar trobar les proves”. Una obra d’orfebreria investigadora que ha alentit la decisió final i el seu anunci.

“Un cop accedim al sumari, sabrem realment què tenim entre mans i quines proves hi ha”, ha detallat l’advocat, per tal que puguin detallar la pena i els delictes que reclamen pel presumpte violador i de quins càrrecs l’acusaran. “Moltes coses les hem conegut via mitjans de comunicació, per tant ara no podem fer cap mena de manifestació”, ha advertit l’exconseller, tot i que ha avançat que entre els possibles delictes segurament hi haurà el d’assassinat en grau de temptativa.