Tres menors ferits, dos d’ells greu, en una explosió en una escola de Porqueres
Jose Díaz
11/03/2026 13:07

Drama a una escola de Porqueres, al Pla de l’Estany, després d’una explosió. Tres menors han resultat ferits i dos es troben en estat greu després que mentre feien un experiment químic a l’exterior de l’escola l’Entorn. Els alumnes han patit cremades mentre que la resta dels estudiants i els professors es troben bé. En una publicació feta a les xarxes socials el consistori de la localitat demana que la gent no s’apropi a la zona i que s’informin a través dels canals oficials.

Des del Sistemes d’Emergències Mèdiques del Departament de Salut han anunciat que s’han activat 2 helicòpters medicalitzats, 5 ambulàncies i 1 equip de psicòlegs del SEM i que els dos menors en estat greu han estat traslladats a l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ambulància i helicòpter. El menor en estat lleu ha estat traslladat en ambulància fins a l’Hospital Trueta de Girona. “Segons el primer avís, hauria esclatat una ampolla fent un experiment”, afegeixen des del SEM.

