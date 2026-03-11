Drama a una escola de Porqueres, al Pla de l’Estany, després d’una explosió. Tres menors han resultat ferits i dos es troben en estat greu després que mentre feien un experiment químic a l’exterior de l’escola l’Entorn. Els alumnes han patit cremades mentre que la resta dels estudiants i els professors es troben bé. En una publicació feta a les xarxes socials el consistori de la localitat demana que la gent no s’apropi a la zona i que s’informin a través dels canals oficials.
Des del Sistemes d’Emergències Mèdiques del Departament de Salut han anunciat que s’han activat 2 helicòpters medicalitzats, 5 ambulàncies i 1 equip de psicòlegs del SEM i que els dos menors en estat greu han estat traslladats a l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ambulància i helicòpter. El menor en estat lleu ha estat traslladat en ambulància fins a l’Hospital Trueta de Girona. “Segons el primer avís, hauria esclatat una ampolla fent un experiment”, afegeixen des del SEM.
Per explosió al laboratori d'una escola de Porqueres, el SEM ha atès:— SEM. Generalitat (@semgencat) March 11, 2026
– 1 menor, greu, traslladat a @vallhebron, amb helicòpter
– 1 menor, greu, traslladada a @vallhebron, amb ambulància
– 1 menor, lleu, a l'Hospital Trueta @htrueta.
S'han activat 2 helicòpters medicalitzats,…
Mor una dona en caure d’un penya-segat a Torroella de Montgrí
El passat dimarts una dona de 65 anys va morir després de caure per un penya-segat d’uns quaranta metres mentre feia el camí de ronda a Torroella de Montgrí. Minuts abans de tres quarts d’una els serveis d’emergència van rebre l’avís de la precipitació d’aquesta dona, i van mobilitzar una dotació dels Bombers de Torroella de Montgrí, els GRAE de muntanya amb helicòpter i per terra, dues dotacions de submarinistes i un vehicle de comandament de la Regió d’Emergències de Girona; uns serveis d’emergència que no van poder salvar-li la vida.