Drama en una escuela de Porqueres, en el Pla de l’Estany, después de una explosión. Tres menores han resultado heridos y dos se encuentran en estado grave después de que, mientras realizaban un experimento químico en el exterior de la escuela l’Entorn, sufrieran quemaduras. El resto de los estudiantes y los profesores están bien. En una publicación en las redes sociales, el consistorio de la localidad pide que la gente no se acerque a la zona y que se informen a través de los canales oficiales.

Desde el Sistema de Emergencias Médicas del Departamento de Salud han anunciado que se han activado 2 helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y 1 equipo de psicólogos del SEM, y que los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital de la Vall d’Hebron en ambulancia y helicóptero. El menor en estado leve ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Trueta de Girona. «Según el primer aviso, habría estallado una botella haciendo un experimento», agregan desde el SEM.

Muere una mujer al caer de un acantilado en Torroella de Montgrí

El pasado martes una mujer de 65 años murió después de caer por un acantilado de unos cuarenta metros mientras hacía el camino de ronda en Torroella de Montgrí. Minutos antes de las tres menos cuarto, los servicios de emergencia recibieron el aviso de la caída de esta mujer y movilizaron una dotación de los Bomberos de Torroella de Montgrí, los GRAE de montaña con helicóptero y por tierra, dos dotaciones de submarinistas y un vehículo de mando de la Región de Emergencias de Girona; unos servicios de emergencia que no pudieron salvarle la vida.