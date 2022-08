Tragèdia al festival Medusa del País Valencià: un mort i disset ferits

Una persona ha mort i disset han resultat ferides durant aquesta matinada al festival Medusa, a Cullera, el País Valencià. Diverses estructures han caigut a causa del fort vent que bufava, segons ha confirmat Emergències 112 a Europa Press aquest dissabte. Primerament un cop de vent s’ha emportat part de l’estructura de l’escenari i de l’entrada al recinte. Això és el que ha causat la mort d’un jove de 28 anys, segons han confirmat les mateixes fonts.

Entre els ferits, tres han patit politraumatismes i els altres catorze tenen contusions. L’organització del festival ha emès un comunicat on assegura que degut a les inclemències meteorològiques s’ha decidit aturar l’activitat de l’esdeveniment, tot i que la zona del càmping continua oberta i ocupada pels usuaris del festival.

Com a mesura de prevenció davant les fortes ratxes de vent que estan complicant la situació al País Valencià una quarantena de persones s’han desallotjat del recinte per poder facilitar la feina als serveis d’emergència i seguretat, que hi treballen des d’aquesta matinada.

En paral·lel la Guàrdia Civil també s’ha desplaçat al recinte del Medusa Festival per investigar els fets després de la mort d’aquest jove de només 28 anys.

El fort vent obliga a declarar l’alerta per incendis

A banda d’aquest greu accident al festival que ha acabat amb la mort d’un jove, les fortes ratxes de vent també han encès les alertes per l’alt risc d’incendi al País Valencià. Per això la Generalitat valenciana ha tancat aquest cap de setmana els parcs naturals situats en terreny forestal, 17 dels 22 del País Valencià, davant el risc d’incendis derivats de l’onada de calor d’aquesta finalitat de setmana juntament amb el fort vent que bufa. A més, es reforçarà la vigilància per aire amb mitjans aeris que realitzaran rutes preventives durant tot el cap de setmana.