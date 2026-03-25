Ensurt monumental el que s’han emportat els treballadors del polígon industrial Coll de Manya de Granollers. Un incendi en dos contenidors amb liti que es trobaven a les dependències de l’empresa A3 del polígon ha obligat a tancar els accessos al polígon. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a primera hora del matí d’aquest dimecres i s’han hagut de mobilitzar fins a vuit dotacions dels bombers catalans -entre elles efectius del Grup d’Intervenció en Riscos Tecnològics (GRIT)- per combatre l’incendi, un incendi que per les característiques dels materials incendiats. A més, també s’han mobilitzat diverses unitats dels Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’incendi és especialment complicat per als Bombers de la Generalitat, ja que les flames no es poden extingir amb aigua i es continua treballant per contenir el foc, un incendi localitzat en un passadís que es troba entre dues naus del polígon industrial i està generant una columna de fum important derivada de l’incendi. Davant dels fets des del servei de Protecció Civil s’ha activat el Pla especial d’emergència exterior del sector químic (Plaseqcat)
Un incendi a primeríssima hora del matí
L’incendi s’ha produït a primeríssima hora del matí, ja que els serveis de seguretat del polígon ha trucat al telèfon d’emergències 112 quan passaven només tres minuts de les cinc del matí i informaven que hi havia un incendi a l’empresa A3 Aprofitament Assessorament Ambiental SL. L’incendi ha fet que cremin bateries de liti emmagatzemades en dos contenidors a l’exterior de la instal·lació i s’estima que hi ha 30 tones de material afectades.
Continuem treballant en l’incendi de dos contenidors industrials a Granollers, amb 8 dotacions.— Bombers (@bomberscat) March 25, 2026
Entre les dotacions activades, hi ha el Grup d’Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT).@emergenciescat #PLASEQCAT
El foc al polígon industrial està obligant a un contacte permanent entre el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i la tècnica de Protecció Civil de Granollers i la Policia Local de Granollers per fer un seguiment de l’incendi.