Gran susto el que se han llevado los trabajadores del polígono industrial Coll de Manya de Granollers. Un incendio en dos contenedores con litio que se encontraban en las dependencias de la empresa A3 del polígono ha obligado a cerrar los accesos al polígono. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a primera hora de la mañana de este miércoles y se han tenido que movilizar hasta ocho dotaciones de los bomberos catalanes -entre ellas efectivos del Grupo de Intervención en Riesgos Tecnológicos (GRIT)- para combatir el incendio, un incendio que por las características de los materiales incendiados. Además, también se han movilizado varias unidades de los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El incendio es especialmente complicado para los Bomberos de la Generalitat, ya que las llamas no se pueden extinguir con agua y se continúa trabajando para contener el fuego, un incendio localizado en un pasillo que se encuentra entre dos naves del polígono industrial y está generando una columna de humo importante derivada del incendio. Ante los hechos, desde el servicio de Protección Civil se ha activado el Plan especial de emergencia exterior del sector químico (Plaseqcat)

Un incendio a primerísima hora de la mañana

El incendio se ha producido a primerísima hora de la mañana, ya que los servicios de seguridad del polígono llamaron al teléfono de emergencias 112 cuando pasaban solo tres minutos de las cinco de la mañana e informaban que había un incendio en la empresa A3 Aprofitament Assessorament Ambiental SL. El incendio ha hecho que quemen baterías de litio almacenadas en dos contenedores en el exterior de la instalación y se estima que hay 30 toneladas de material afectadas.

Continuem treballant en l’incendi de dos contenidors industrials a Granollers, amb 8 dotacions.



Entre les dotacions activades, hi ha el Grup d’Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT).@emergenciescat #PLASEQCAT — Bombers (@bomberscat) March 25, 2026

El fuego en el polígono industrial está obligando a un contacto permanente entre el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) y la técnica de Protección Civil de Granollers y la Policía Local de Granollers para hacer un seguimiento del incendio.