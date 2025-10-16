Els Mossos d’Esquadra investiguen com un possible homicidi la mort del fundador de Mango, Isak Andic, que va perdre la vida en caure muntanya avall durant una excursió a les coves de Collbató, el 14 de desembre passat. En aquell moment, Andic només estava acompanyat pel seu fill, Jonathan Andic.
Segons ha avançat el País, el fill del fundador de Mango és investigat pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell. Les actuacions estan sota secret de sumari. En un principi, la mort d’Andik va ser investigada com si es tractés d’un accident, però certes incongruències en les declaracions del fill de la víctima han obert un nou escenari.
Jonathan Andic no farà declaracions
Fonts pròximes a la família han explicat a Europa Press que Jonathan Andic “no ha fet ni farà comentaris sobre la defunció d’Isak Andic”. Les fonts consultades també han volgut mostrar el “respecte” per les diligències que s’estan practicant per aclarir la mort de l’empresari i que es continuarà col·laborant amb les autoritats competents. “Aquest procés acabarà al més aviat possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic”, recull l’agència informativa.
Va caure per un barranc
El fundador de Mango va caure al buit uns 150 metres per un barranc de les coves de Collbató. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 12.39 hores del 14 de desembre del 2024. En arribar-hi, van trobar el cadàver d’un home de 71 anys que va ser rescatat per la unitat de muntanya dels Mossos d’Esquadra.
D’origen turc, Andic va arribar molt jove a Barcelona. La primera botiga de la firma la va obrir el 1984 al passeig de Gràcia. Va ser el primer pas que el va conduir a aixecar un imperi de la moda, amb presència en més de 100 països i centenars de botigues arreu del món. L’èxit de l’empresa va situar-lo com el català més ric, amb una fortuna de 2.700 milions d’euros el 2023.