Los Mossos d’Esquadra investigan como un posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, quien perdió la vida al caer montaña abajo durante una excursión a las cuevas de Collbató, el pasado 14 de diciembre. En ese momento, Andic solo estaba acompañado por su hijo, Jonathan Andic.

Según ha avanzado el País, el hijo del fundador de Mango es investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. Las actuaciones están bajo secreto de sumario. En un principio, la muerte de Andic fue investigada como un accidente, pero ciertas incongruencias en las declaraciones del hijo de la víctima han abierto un nuevo escenario.

Jonathan Andic no hará declaraciones

Fuentes cercanas a la familia han explicado a Europa Press que Jonathan Andic «no ha hecho ni hará comentarios sobre el fallecimiento de Isak Andic». Las fuentes consultadas también han querido mostrar el «respeto» por las diligencias que se están llevando a cabo para aclarar la muerte del empresario y han expresado que se continuará colaborando con las autoridades competentes. «Este proceso terminará lo más pronto posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic», recoge la agencia informativa.

El presidente y fundador de Mango, Isak Andic, murió en Collbató el pasado diciembre / ACN

Cayó por un barranco

El fundador de Mango cayó al vacío unos 150 metros por un barranco de las cuevas de Collbató. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 12:39 horas del 14 de diciembre de 2024. Al llegar, encontraron el cadáver de un hombre de 71 años que fue rescatado por la unidad de montaña de los Mossos.

De origen turco, Andic llegó muy joven a Barcelona. La primera tienda de la firma la abrió en 1984 en el paseo de Gràcia. Fue el primer paso que lo condujo a levantar un imperio de la moda, con presencia en más de 100 países y cientos de tiendas en todo el mundo. El éxito de la empresa lo situó como el catalán más rico, con una fortuna de 2.700 millones de euros en 2023.