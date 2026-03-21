Investiguen la mort violenta d’un home en un local de Badalona

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per la mort violenta d’un home de 37 anys en un local de Badalona. Els fets van tenir lloc durant la matinada d’aquest dissabte, quan la policia catalana va rebre l’avís que hi havia una persona ferida de gravetat a l’interior d’un establiment d’aquest municipi de l’àrea metropolitana barcelonina.
Quan els agents s’han desplaçat juntament amb una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fins al local on ha tingut lloc l’incident, han trobat l’home ja sense signes vitals, però amb indicis d’haver patit una agressió. Els tècnics del SEM han intentat reanimar la víctima sense èxit i finalment aquesta ha perdut la vida. Segons la informació facilitada pel cos policial, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec de la investigació dels fets per tal d’esclarir les circumstàncies en les quals s’ha produït aquesta mort violenta. El cas està sota el secret de les actuacions.
Investiguem la mort violenta d'un home aquesta matinada a Badalona.— Mossos (@mossos) March 21, 2026
La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. pic.twitter.com/pffO66aDWS
Trobat el cos del jove nord-americà desaparegut
Per altra banda, cal recordar que els Mossos van trobar el passat dijous molt a prop de la platja del Somorrostro el cos sense vida del jove nord-americà James Gracey, desaparegut des del passat dimarts. L’estudiant universitari de 20 anys havia estat vist per darrera vegada davant de la discoteca Shôko al voltant de les tres de la matinada. Els agents que van localitzar el cos no van trobar cap indici de criminalitat, un extrem que l’autòpsia que es va fer aquest divendres va acabar avalant. D’ençà que es va donar l’avís de la seva desaparició, els Mossos van activar un ampli dispositiu per trobar-lo. Des de dimecres hi van participar un helicòpter i la unitat subaquàtica, i dijous es van incorporar la policia marítima i els guilles, el grup de Mossos que patrullen per Barcelona amb moto.