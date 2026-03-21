Investigación sobre la muerte violenta de un hombre en un local de Badalona

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por la muerte violenta de un hombre de 37 años en un local de Badalona. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado, cuando la policía catalana recibió el aviso de que había una persona herida de gravedad en el interior de un establecimiento de este municipio del área metropolitana barcelonesa.

Cuando los agentes se desplazaron junto con una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hasta el local donde tuvo lugar el incidente, encontraron al hombre ya sin signos vitales, pero con indicios de haber sufrido una agresión. Los técnicos del SEM intentaron reanimar a la víctima sin éxito y finalmente esta perdió la vida. Según la información facilitada por el cuerpo policial, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación de los hechos para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido esta muerte violenta. El caso está bajo el secreto de las actuaciones.

Investiguem la mort violenta d'un home aquesta matinada a Badalona.



La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. pic.twitter.com/pffO66aDWS — Mossos (@mossos) March 21, 2026

Hallado el cuerpo del joven estadounidense desaparecido

Por otro lado, cabe recordar que los Mossos encontraron el pasado jueves muy cerca de la playa del Somorrostro el cuerpo sin vida del joven estadounidense James Gracey, desaparecido desde el pasado martes. El estudiante universitario de 20 años había sido visto por última vez frente a la discoteca Shôko alrededor de las tres de la madrugada. Los agentes que localizaron el cuerpo no encontraron ningún indicio de criminalidad, un extremo que la autopsia que se realizó este viernes acabó avalando. Desde que se dio el aviso de su desaparición, los Mossos activaron un amplio dispositivo para encontrarlo. Desde el miércoles participaron un helicóptero y la unidad subacuática, y el jueves se incorporaron la policía marítima y los guilles, el grupo de Mossos que patrullan por Barcelona en moto.