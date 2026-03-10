Mor una dona en caure per un penya-segat mentre feia el camí de ronda

Tragèdia a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Una dona de 65 anys ha mort després de caure per un penya-segat d’uns quaranta metres mentre feia el camí de ronda. Els fets han tingut lloc aquest dimarts poc abans de tres quarts d’una, quan els serveis d’emergència han rebut l’avís. La víctima passejava pel camí amb una amiga quan ha caigut per causes que s’investiguen des d’un punt pròxim a la Cala Roca de la Cadira. Ha estat la mateixa amiga qui ha trucat per alertar del succés.
Segons la informació facilitada per les autoritats, fins al lloc dels fets s’ha desplaçat una dotació dels Bombers de Torroella de Montgrí, els GRAE de muntanya amb helicòpter i per terra, dues dotacions de submarinistes i un vehicle de comandament de la Regió d’Emergències de Girona. Els primers efectius dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han accedit amb una barca de Salvament Marítim fins a l’indret on ha quedat el cos de la víctima, però no s’ha pogut fer res per ella. Un metge n’ha certificat la mort.
En l’operació també han participat efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Torroella. Un cop fetes les diligències judicials, el cos s’ha traslladat a la platja amb la barca. El SEM també ha activat suport psicològic per atendre la dona que passejava amb la víctima.