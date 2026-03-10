Tragedia en Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Una mujer de 65 años ha muerto tras caer por un acantilado de unos cuarenta metros mientras hacía el camino de ronda. Los hechos ocurrieron este martes poco antes de las doce y cuarenta y cinco, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso. La víctima paseaba por el camino con una amiga cuando cayó por causas que se están investigando desde un punto cercano a la Cala Roca de la Cadira. Fue la misma amiga quien llamó para alertar del suceso.

Según la información facilitada por las autoridades, hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de los Bomberos de Torroella de Montgrí, los GRAE de montaña con helicóptero y por tierra, dos dotaciones de submarinistas y un vehículo de mando de la Región de Emergencias de Girona. Los primeros efectivos de los Bomberos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) accedieron con una barca de Salvamento Marítimo hasta el lugar donde quedó el cuerpo de la víctima, pero no se pudo hacer nada por ella. Un médico certificó la muerte.

En la operación también participaron efectivos de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Torroella. Una vez realizadas las diligencias judiciales, el cuerpo fue trasladado a la playa con la barca. El SEM también activó apoyo psicológico para atender a la mujer que paseaba con la víctima.