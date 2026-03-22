Quatre menors queden atrapats després d’un esfondrament en un hospital abandonat
Anton Rosa
Anton Rosa
22/03/2026 20:55

Un esfondrament a l’antic Hospital d’Esparreguera (Baix Llobregat) ha deixat quatre menors atrapats aquest diumenge. Els fets han tingut lloc poc abans de les sis de la tarda, quan els efectius d’emergència han rebut l’avís que s’havia produït un col·lapse parcial de l’estructura d’aquest edifici, que es va construir al segle XVIII als afores d’aquest municipi i que fa temps que està abandonat.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, que ja han pogut treure de l’interior de l’immoble dos dels adolescents. Els efectius treballen ara per rescatar els dos que falten, amb els quals els equips de rescat estan en contacte, de manera que estan conscients i orientats. Pel que fa als dos menors que els Bombers han pogut treure, estan ferits per fractures i els han traslladat en estat greu a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues.

Tretze dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM

El cos dels Bombers hi ha desplaçat tretze dotacions, entre elles, el Grup d’Estructures Col·lapsades, el Grup d’Actuacions Especials i vehicles de suport i comandament. També s’han activat drons de la unitat de mitjans aeris. Al seu torn, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha acudit al lloc fins al moment amb quatre ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.

