Cuatro menores quedan atrapados tras un derrumbe en un hospital abandonado

Un derrumbe en el antiguo Hospital de Esparreguera (Baix Llobregat) ha dejado a cuatro menores atrapados este domingo. Los hechos han ocurrido poco antes de las seis de la tarde, cuando los equipos de emergencia recibieron el aviso de que se había producido un colapso parcial de la estructura de este edificio, que se construyó en el siglo XVIII en las afueras de este municipio y que lleva tiempo abandonado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que ya han podido sacar del interior del inmueble a dos de los adolescentes. Los efectivos trabajan ahora para rescatar a los dos que faltan, con los cuales los equipos de rescate están en contacto, de manera que están conscientes y orientados. En cuanto a los dos menores que los Bomberos han podido sacar, están heridos por fracturas y los han trasladado en estado grave al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues.

🔴 Esfondrament Esparraguera, actualització.



Assistències SEM:



– 2 menors traslladats greus a Hospital de Sant Joan de Déu



– 2 afectats, pendents d’extracció



6 unitats SEM i 1 unitat conjunta @bomberscat-SEM en el lloc. https://t.co/mykGd0RuS2 — SEM. Generalitat (@semgencat) March 22, 2026

Trece dotaciones de los Bomberos y cuatro ambulancias del SEM

El cuerpo de los Bomberos ha desplazado trece dotaciones, entre ellas, el Grupo de Estructuras Colapsadas, el Grupo de Actuaciones Especiales y vehículos de apoyo y mando. También se han activado drones de la unidad de medios aéreos. A su vez, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha acudido al lugar hasta el momento con cuatro ambulancias y un equipo conjunto con los Bomberos.