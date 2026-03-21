Investiguen l’incendi d’un pis com a cas de violència masclista

Els Mossos d’Esquadra estan investigant un nou cas de violència masclista que ha tingut lloc a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Els fets van tenir lloc la nit d’aquest divendres, concretament cap a dos quarts de dotze, quan els efectius d’emergències van rebre l’avís que s’havia produït un foc en un primer pis d’un immoble del municipi. Els Bombers de la Generalitat es van activar i fins a sis dotacions es van personar al lloc de l’incendi, aconseguint extingir les flames cap a la mitjanit. Al pis on es va produir el foc, hi vivien una mare jove amb una filla petita i una altra dona. Van ser les mateixes inquilines les que van demanar ajuda a la resta de veïns del bloc.
Segons la informació facilitada per les autoritats, l’altra persona que estava en el domicili en el moment dels fets és un home que, quan els Mossos d’Esquadra es van personar al lloc, va provar de fugir per un balcó. L’individu va poder ser interceptat i va ser detingut com a presumpte autor de l’incendi, que tots els indicis indiquen que va ser provocat. La policia catalana està investigant l’incident com un cas de violència masclista.
Nou dispositiu del pla Kanpai
Per altra banda, aquest dissabte hem conegut també que els Mossos d’Esquadra han dut a terme un nou dispositiu del pla Kanpai. La policia catalana ha desplegat diverses unitats en diferents punts tant de la ciuat de Barcelona com de la seva àrea metropolitana amb l’objectiu de combatre la multireincidència. Segons la informació facilitada pel cos policial aquest dissabte al migdia, durant aquest darrer dispositiu hi ha hagut fins a 87 detinguts que acumulen un total de 293 antecedents. El balanç dels Mossos indica que s’han investigat penalment a 29 persones i s’han posat també 232 denúncies administratives.