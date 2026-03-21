Investigan incendio de un piso como violencia machista

Los Mossos d’Esquadra están investigando un nuevo caso de violencia machista que ha tenido lugar en las Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, concretamente alrededor de las once y media, cuando los equipos de emergencias recibieron el aviso de que se había producido un incendio en un primer piso de un inmueble del municipio. Los Bomberos de la Generalitat se activaron y hasta seis dotaciones se personaron en el lugar del incendio, logrando extinguir las llamas hacia la medianoche. En el piso donde se produjo el fuego, vivían una madre joven con una hija pequeña y otra mujer. Fueron las mismas inquilinas las que pidieron ayuda al resto de vecinos del bloque.

Según la información facilitada por las autoridades, la otra persona que estaba en el domicilio en el momento de los hechos es un hombre que, cuando los Mossos d’Esquadra se personaron en el lugar, intentó huir por un balcón. El individuo pudo ser interceptado y fue detenido como presunto autor del incendio, que todos los indicios indican que fue provocado. La policía catalana está investigando el incidente como un caso de violencia machista.

El piso de las Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) donde ha tenido lugar el incendio / Laura Busquets (ACN)

Nuevo dispositivo del plan Kanpai

Por otro lado, este sábado hemos conocido también que los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo un nuevo dispositivo del plan Kanpai. La policía catalana ha desplegado varias unidades en diferentes puntos tanto de la ciudad de Barcelona como de su área metropolitana con el objetivo de combatir la multirreincidencia. Según la información facilitada por el cuerpo policial este sábado al mediodía, durante este último dispositivo ha habido hasta 87 detenidos que acumulan un total de 293 antecedentes. El balance de los Mossos indica que se ha investigado penalmente a 29 personas y se han puesto también 232 denuncias administrativas.