Detenen un franquista de 26 anys per amenaces LGTBI-fòbiques a la xarxa

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dilluns un franquista de 26 anys veí de Lloret de Mar per un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, un delicte lleu de furt i un delicte de tinença il·lícita d’armes. La detenció va ser duta a terme per agents dels Mossos de la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació (UCDOD) de la Comissaria General d’Informació després d’una investigació de més d’un any. De fet, la investigació va començar el 2022, per uns fets que van començar el 2021 i es van estendre fins al 2023. La primera denúncia la van fer membres de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que van denunciar el furt d’un cartell de la Regidoria d’Igualtat i l’aparició d’un vídeo en xarxes socials amb contingut que podria ser amenaçant.

Adhesius trobats a casa de l’acusat franquista / Mossos d’Esquadra

Tenia una impressora 3D per a fabricar armes

Els agents no van tardar a identificar l’autor dels fets, que es refugiava darrere de diversos perfils falsos a les xarxes socials per a no ser descobert. Des d’aquests perfils feia discursos d’odi i amenaçava el col·lectiu LGTBI a més de publicar missatges racistes. Quan la policia va entrar al seu domicili per fer l’escorcoll va trobar una arma llarga de tipus carrabina amb munició, així com textos i escrits d’ultradreta, una placa de la regidoria d’Igualtat, simbologia franquista -banderes, adhesius, pancartes i cartells- i una impressora 3D per fabricar armes, ja que té els coneixements necessaris per a fer-ho i l’accés al material.

Els Mossos mantenen la investigació oberta i no es descarta obtenir més proves un cop s’hagin analitzat tots els objectes requisats a l’interior del domicili durant l’escorcoll. També estan sent analitzats els textos i escrits que l’acusat tenia a casa i que difonia a les xarxes socials per amenaçar diferents col·lectius. El detingut va passar a disposició judicial al Jutjat de Blanes número 2 el passat dimarts 5 de setembre.