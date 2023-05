Xarxes socials i estratègies de Paid Media, a l’International Social Summit

TikTok com a plataforma del moment, l’optimització de contingut i les estratègies de Paid Media van ser algunes de les temàtiques i tendències que es van abordar a les diferents sessions de la primera edició de l’International Social Summit, el nou congrés organitzat a Barcelona per Webcertain Group Ltd. dedicat específicament a la gestió de projectes globals a xarxes socials.

L’esdeveniment va concentrar centenars d’assistents interessats a conèixer les tendències i els reptes del màrqueting digital i els casos d’èxit d’empreses distingides internacionalment. La celebració de l’Internacional Social Summit va atraure a la capital catalana persones procedents de 14 països, cosa que fa valdre la projecció internacional de l’esdeveniment i del Grup TransPerfect, la multinacional líder en serveis lingüístics i tecnològics a la qual pertany Webcertain.

Durant la jornada, gairebé una trentena de ponents van impartir 20 sessions, entre les quals destaquen la xerrada de Sam Gillies, Chief Content Officer de l’agència de TikTok Nonsensical, sobre com aprofitar al màxim la plataforma. L’expert en aquesta xarxa social de moda va ser guardonat amb el premi Medallion Speaker, un reconeixement que s’atorga a la xerrada favorita del dia. “Es tracta d’una conferència molt interessant sobre xarxes socials que val la pena visitar l’any que ve”, va comentar al compte de LinkedIn.

D’altra banda, Kenny Methan i Andreea Popa, Senior Social Media Manager i Head of Paid Social a l’agència de màrqueting digital Connective3, respectivament, van impartir una conferència sobre la importància de combinar les estratègies de màrqueting per a xarxes socials orgàniques i de pagament.

Altres ponències assenyalades a l’International Social Summit van ser la de Nicole Ponce, Influencer Marketing Team Lead de la plataforma de gestió de visibilitat en línia i màrqueting de continguts Semrush i Jo Turnbull, experta en Màrqueting i Administradora de pàgines web, els qui van impartir sengles ponències sobre màrqueting d’influencers i màrqueting d’esdeveniments.

Per la seva banda, la Community Operations Manager a Zapier, Rachael Silvano, va compartir els seus coneixements sobre construcció de la comunitat; mentre que Adam Chandler, fundador de la productora Reel Film, va aprofundir en la racionalització del vídeo social i, finalment, Fiona Bradley, fundadora i directora de FB Comms, va parlar sobre Meta ads.

CONTINUÏTAT

La valoració de l’esdeveniment va ser molt positiva tant pels presents com pels organitzadors, així ho valora Gemma Houghton, directora de Màrqueting de Webcertain: “Estem encantats amb l’èxit d’aquest esdeveniment. Reunir professionals del màrqueting a xarxes socials de tot el món ha donat lloc a xerrades molt interessants, grans converses i noves connexions, i hem rebut comentaris fantàstics de ponents i assistents”.

La pròxima edició de l’International Social Summit ja està programada per al 16 de maig del 2024. “Com que els mitjans socials segueixen creixent en importància per a les empreses globals, esperem que l’esdeveniment creixi a Barcelona els anys vinents” sosté Houghton. Webcertain també té programat per al pròxim 16 de novembre del 2023 una nova edició de l’International Search Summit, l’esdeveniment de Webcertain dedicat íntegrament a temàtiques i reptes del màrqueting en cercadors a escala internacional, on s’esperen més de 500 delegats.