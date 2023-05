Un camioner mor en un xoc entre tres camions a l’AP-7 a Santa Oliva

Accident múltiple i amb una víctima mortal aquest dimarts al migdia a l’AP-7. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que un camioner ha mort en un xoc entre tres camions per encalç al punt quilomètric 215,7 d’aquesta autopista, en sentit Barcelona, a l’altura de Santa Oliva (Baix Penedès). El sinistre ha tingut lloc mentre els serveis d’emergències estaven duent a terme les tasques per retirar un altre camió accidentat aquest dilluns a la tarda. Trànsit alerta que aquest succés provoca cues quilomètriques en el punt de l’accident. A hores d’ara, l’AP-7 està totalment tallada a l’altura del Vendrell en sentit nord i s’estan efectuant desviaments per la sortida 31 cap a l’N-340. Com a via alternativa, també es recomana agafar la C-32 (amb peatge). Les causes que han provocat l’encalç entre els tres vehicles de grans dimensions encara s’estan investigant. Un quart vehicle ha patit danys per l’impacte de la càrrega. Amb la mort d’aquest camioner, ja són 59 persones les que han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va de 2023.

Arran de la incidència s’han activat cinc patrulles de la policia catalana, nou dotacions de Bombers de la Generalitat, i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Inicialment, s’ha deixat un carril obert, però passades les dues del migdia s’ha tallat totalment la via en sentit nord i s’ha desviat el trànsit cap a l’N-340 per la sortida 31.

⚫ Ara l'AP-7 està tallada a l'altura del Vendrell en sentit nord arran de l'accident greu amb tres camions implicats.



L’accident del primer camió va tenir lloc ahir cap a dos quarts de sis de la tarda, a l’altura de Banyeres del Penedès, i el segon xoc entre diversos camions ha succeït poc abans de la una del migdia, mentre els serveis d’emergència estaven treballant per retirar el vehicle de la via. El sinistre viari provoca quilòmetres de cues a l’AP-7, al Vendrell. Trànsit informa a través dels seus canals que hi ha fins a tres quilòmetres de cues. Els cossos d’emergència estan al lloc dels fets per retirar tots els camions accidentats de l’autopista.