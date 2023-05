Un menor mor en un accident en què el germà conduïa begut i drogat

Tràgic accident de trànsit a Riudaura (Garrotxa). Un menor d’edat que anava de copilot en un turisme ha mort aquest dilluns al matí després que el vehicle sortís de la via al quilòmetre 1 de la GIP-5223. Segons avança l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el conductor del cotxe era el germà de la víctima i anava begut i drogat. El jove ha estat traslladat a l’hospital amb ferides de poca gravetat i ha acabat detingut pels Mossos d’Esquadra.

Lloc de l’accident on ha mort el menor, a Riudaura (Garrotxa) / ACN

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que han rebut un avís d’accident a les 6.35, Un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat. La víctima mortal és un menor, veí de Montagut i Oix, que anava en cotxe amb el seu germà, segons confirmen diverses fonts. El conductor ha donat positiu en el test d’alcoholèmia amb un resultat de 0,60 i també ha donat positiu al test de drogues, tot i que no han especificat quines. A més, no tenia carnet de conduir.

Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han evacuat el germà ferit a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha estat detingut per la policia catalana. L’accident ha mobilitzat quatres patrulles dels Mossos, tres dotacions de Bombers i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta víctima, 58 persones ha mort en un accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya.

