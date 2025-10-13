Els Mossos d’Esquadra han premut el gatell de les seves armes en 716 ocasions entre l’1 de gener de 2023 i el 13 d’abril de 2025. Ara bé, la majoria de vegades que han utilitzat les seves armes ha estat per abatre animals que, o bé estaven malferits en un carrer o carretera, o bé l’animal era prou perillós per posar en perill vides humanes. En detall, això va passar en 429 casos del total de 716, un 60% de les vegades. Així ho destaca un llarg i dens informe presentat al Parlament, a petició del diputat dels Comuns Andrés García Berrio, i signat per la consellera d’Interior, Núria Parlon. L’informe, al qual ha tingut accés El Món, destaca que l’Àrea d’Incidents i Processos Crítics dels Mossos va iniciar la supervisió, l’anàlisi i registre dels usos de les armes de foc a partir de l’any 2023. D’aquí que les xifres se circumscriguin en aquest termini de temps.
Les dades aportades es classifiquen en diversos tipus de motiu, localitat i data. Ara bé, cal tenir present que les 716 ocasions van suposar 827 fets registrats, perquè inclouen els trets disparats per diversos agents en un mateix escenari. L’estadística també mostra que l’altre gran gruix de trets disparats ho són en defensa pròpia o en defensa d’altres persones. Per aquestes actuacions dels Mossos d’Esquadra s’han computat una mort -en defensa pròpia-, en un incident a Vandellòs, el 12 d’agost de 2023. I, amb ferits, només hi ha registrats cinc incidents, a les Llosses (Ripollès), la Bisbal d’Empordà, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i també a Vandellòs. Alguns d’aquests casos protagonitzats pel Grup Especial d’Intervenció (GEI), l’elit dels Mossos d’Esquadra.
Animals malferits, defensa pròpia i accidents
De la llista presentada per Parlon sorprèn que la major part d’incidents amb arma de foc sigui per culpa dels animals. Els Mossos d’Esquadra distingeixen entre l’ús d’arma per “animal malferit a la via” -425 incidents- i “abatre animal perillós” -un total de quatre incidents-. En el primer dels casos, són animals que abans han estat atropellats o bé animals que queden malferits arran de l’accident del camió que els transportava. En el segon cas, són animals que, sense estar a priori ferits, mostren un comportament violent que posa en risc la ciutadania. Segons els números d’Interior, les carreteres catalanes registren 15 accidents de trànsit al dia per xoc amb animals, un 50% més que fa 5 anys.
Per altra banda, els Mossos han comptat 146 incidents en defensa pròpia. Una xifra que implica 6 ferits i un mort en el període examinat. L’estadística policial també distingeix trets disparats en “defensa d’altres persones” -un total de deu sinistres- més 104 incidents que s’inscriuen a l’epígraf “en defensa pròpia i d’altres persones”. En la llista també es referencien 8 accions amb arma de foc per “evitar la fugida d’autor d’un fet delictiu” i en nou ocasions han estat trets “accidentals”. De tota manera, el llistat no està tan clar perquè encara resten 8 casos, des de l’abril passat, “pendents de supervisió”, és a dir, dels que encara no s’ha conclòs l’expedient intern o s’està a l’espera de la investigació judicial.