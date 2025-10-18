El poble de 200 habitants amb un restaurant a la Guia Michelin

Catalunya és un país ric en paisatges, ric en història i, com no podia ser d’altra manera, ric en gastronomia. Per als amants del molt bon menjar que busquen restaurants que reinterpreten la cuina tradicional i li donen un esperit més modern, personal, la prestigiosa Guia Michelin és bon mètode per descobrir autèntiques joies gastronòmiques amagades pels racons del país i, de pas, descobrir petits pobles de Catalunya. Aquest és el cas del restaurant El Ventador, situat a Barruera, un petit poblet de la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, que té poc més de dos-cents habitants, segons les darreres xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest restaurant familiar de la xef Elisabet Farrero, tal com detallen a través de la seva pàgina web, ofereix “una cuina artesanal i delicada elaborada amb producte de temporada i proximitat”: “Un petit lloc on es respira l’aroma de la muntanya, la tranquil·litat i el gust per les coses naturals i belles”.
Descobrir la gastronomia pirinenca reinterpretada d’El Ventador també és l’excusa per endinsar-se en un petit poble, adscrit al municipi de la Vall de Boí, ple d’història. Barruera és el poble central de la Vall de Boí i el que té més comerços, però no és el més habitat. En una escapada de cap de setmana a aquest petit poble del Pirineu Català, un destí imprescindible és l’església romànica de Sant Feliu, que l’any 2000 la UNESCO va declarar patrimoni de la humanitat, de la mateixa manera que les altres esglésies romàniques de la vall. Aquest temple es va construir entre el segle XI i el segle XIII, tot i que durant els segles posteriors s’hi han dut a terme diverses actuacions de rehabilitació i manteniment. Una de les més destacades es va produir durant la dècada dels setanta del segle passat, moment en què es va enderrocar la sagristia de la banda nord, es van modificar les teulades, es va enderrocar una capella de la banda sud i es va repicar tot l’exterior.
Altres esglésies destacades
L’església romànica de Sant Feliu és el monument per excel·lència de Barruera, però no l’únic destí que cal visitar al poble de la Vall de Boí. Barruera també té la capella de Sant Salvador, enlairada damunt del poble, on una vegada a l’any es fa un aplec. Durant molts anys, aquesta capella ha estat en ruïnes, però recentment s’ha reconstruït. Malgrat que no consten documents que permetin saber amb certesa la data -o, com a mínim, un període- en què es va construir, l’estil arquitectònic sí que permet categoritzar-la dins el romànic. Per altra banda, també hi ha una església més petita situada dins el poble dedicada a la Puríssima Concepció, i una capella dedicada a la Mare de Déu del Carme. Totes aquestes dues construccions es troben dins el nucli històric de la vila.