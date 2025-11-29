En mig de l’Empordà encara s’alcen alguns pobles que conserven l’esperit i l’estètica medieval. Alguns coneguts, altres que no tant. Un d’aquests exemples és Maçanet de Cabrenys, un petit municipi situat a l’Alt Empordà amb 772 habitants, segons les últimes dades censals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per la seva ubicació, aquesta vila empordanesa també forma part de la subcomarca -no reconeguda administrativament- de l’Alta Garrotxa. És un poble empordanès, però que no s’assembla gens a les poblacions de la Costa Brava, sinó que s’assembla més a les viles característiques del Pirineu català. De fet, Maçanet de Cabrenys s’alça als peus de la serra de les Salines, incloses en els Pirineus.
Un dels elements arquitectònics que més destaca d’aquesta vila és l’església de Sant Martí, que data aproximadament del segle XIII i pertany al romànic tardà. Aquesta església està formada una única nau rectangular coberta per una volta d’arc ogival, una tipologia d’arc molt utilitzada durant l’època barroca, però que ja es va fer servir anteriorment durant el romànic. Un dels elements més bonics de l’església és la seva porta, de fusta, i decorada amb alguns elements forjats de l’època. Des de Maçanet de Cabrenys també es pot arribar fàcilment al castell de Cabrera, actualment en ruïnes. Aquesta antiga fortificació medieval està construïda sobre la roca de Cabrera, un escarpat de 852 metres d’altura que ofereix unes vistes impressionants de gran part de l’Alt Empordà i la coneguda com a Alta Garrotxa.
El santuari romànic i una llegenda
A quinze quilòmetres del nucli urbà de Maçanet de Cabrenys es troba el santuari de la Mare de Déu de les Salines. Es tracta d’un edifici religiós d’estil romànic, com la mateixa església del municipi. Aquest santuari data del 1271, tot i que es té constància que va haver de ser reconstruït durant el segle XVIII a causa de les destrosses provocades per diferents conflictes bèl·lics que van assotar el municipi. Actualment, tal com expliquen des de l’Ajuntament de la vila a la seva pàgina web, l’antiga casa de l’ermità i l’hostatgeria s’han convertit durant l’estiu com un espai de refugi on descansar del Centre Excursionista Empordanès de Figueres. Des del consistori de la vila també destaquen com a principals punts d’interès del nucli urbà la plaça del Castell, les restes de la muralla, la presó medieval, l’entramat de carrerons i la vara d’en Rotllà.
Aquesta vara està envoltada d’un misteri. L’any 1834 es va col·locar al bell mig del poble la vara d’en Rotllà, un històric heroi carolingi protagonista de diverses llegendes europees. És una vara de ferro gruixuda, de més de cinc metres d’alçada, amb una anella al capdamunt per penjar-hi un fanal, el qual ja no hi és. Segons dicta la llegenda, aquesta va ser la barra de ferro que Rotllà va llençar des del pont de Ceret, a la Catalunya Nord, mentre deia “allà on la meva vara caurà, Maçanet de Cabrenys serà”. Algunes persones, però, asseguren que l’heroi carolingi va llençar la barra des del castell de Cabrenys. Malgrat que no és la barra de ferro original que va llençar Rotllà, i que hi ha algunes discrepàncies sobre la llegenda -com passa en totes-, des del 1834 aquesta vara presideix la plaça de la vila.