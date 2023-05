Tossa, capital del turisme juvenil de la Xina i Corea per una sèrie i un videoclip

La sèrie de Corea del Sud La llegenda del mar blau va posar de moda Tossa de Mar entre els turistes asiàtics fa uns cinc anys. El boom dels visitants que venen dels països d’aquest continent, però, s’ha notat encara més en els últims mesos, després que la cantant coreana YooA triés l’idíl·lic paisatge d’aquest municipi de la Costa Brava com a escenari de dos dels seus videoclips que ja han vist més de dos milions de persones. El perfil d’aquest turisme és, majoritàriament, joves que arriben des de Corea del Sud i la Xina i que busquen els paisatges que han vist a través de la pantalla. Arriben amb autobús al matí, passegen, es fan les fotos, alguns dinen a la vila i després tornen cap a Barcelona, on tenen l’hotel. Des de l’àrea de Turisme de Tossa de Mar estan estudiant el tipus de turisme que fan per poder adaptar l’oferta del municipi.

L’Annie i la Lenda són dues amigues xineses que estan fent un viatge per algunes capitals europees i, aquests dies, fan parada a Barcelona. Van decidir que un d’aquests dies el volien passar a prop del mar i es van decantar per Tossa de Mar. Com elles, la majoria de turistes asiàtics venen només a passar el dia i tenen una parada obligatòria en aquesta vila de la Costa Brava, el Forat del Dimoni, on es fan una -o moltes- fotografies. Després, continuen el passeig per la muralla medieval i, abans de marxar, dinen en algun restaurant per gaudir del menjar mediterrani. Les dues noies afirmen que aquest lloc “és famós” a Àsia per la sèrie coreana que es va gravar fa uns anys, però també ho és a les xarxes socials. “La gent ve aquí, fa la foto i la penja a les xarxes socials”, explica l’Annie, que afegeix que ella també busca tenir i compartir aquesta instantània.

Aturar-se en aquest punt de la muralla medieval de Tossa de Mar és indispensable per a tots aquests turistes asiàtics. S’esperen pacientment molta estona per poder-se fotografiar amb les vistes que ofereix el Forat del Dimoni i, quan és el seu torn, també es prenen el temps que faci falta perquè sigui la imatge perfecta. Goløn, una noia xinesa que també ha anat a passar el dia, detalla que “molts asiàtics han vist la sèrie i volen veure en persona els llocs que han vist a la pantalla”. I un cop hi ha estat, assegura que “el lloc és igual a com l’hem vist a la sèrie, és preciós”.

Dues turistes xineses es fotografien al Forat del Dimoni, a la muralla de Tossa de Mar | CB

El consultor tecnològic i de transformació digital de l’Ajuntament de Tossa Òscar Trabazos apunta que el turisme asiàtic que arriba al municipi és, majoritàriament, coreà i xinès, “un 50-50”, malgrat que també n’hi ha japonès. Davant l’augment de l’arribada d’aquests visitants, el consistori treballa per “analitzar i entendre” què els porta a triar aquest destí i, així, saber si és “un mercat temporal o no”. Si és temporal, detalla Trabazos, “no valdrà la pena invertir en publicitat” al Japó, Corea del Sud i la Xina. Per això, estan en contacte amb l’empresa Alibaba per poder saber “què els porta aquí”. Pel que fa a l’impacte d’aquest turisme a Tossa de Mar, “només es queden a menjar, no compren ni es queden a dormir”.

En aquesta línia, des de l’oficina de Turisme del municipi confirmen que estan fent “estudis i enquestes” per donar resposta a quin tipus de turisme fan. “Sabem que visiten llocs que han aparegut a la sèrie coreana, es fan la foto i visiten la vila; és un comportament d’un turista qualsevol, però sense fer nit”, afegeixen. L’equip de Turisme ressalta que el que estant “intentant fer és comprendre aquest turisme asiàtic que ve des del 2017 gràcies a la sèrie i, ara, amb el boom arran dels videoclips de la YooA”. Insisteixen que sempre hi ha hagut turistes provinents d’aquest continent, però ara “n’hi ha més” i el volen “estudiar i comprendre per saber que els podria atraure més”, a part dels punts clau com el Forat del Dimoni. “Volem saber com captar-los perquè vinguin i pernoctin i que no es quedi en una moda passatgera”. Tossa de Mar és, des de fa moltes dècades un reclam turístic per als visitants europeus. “Tossa és una joia dins la Costa Brava i, des de l’àrea de Turisme, treballem dia a dia per mantenir-la”.

La botiga La Canasta de Tossa de Mar ha col·locat un cartell en coreà i la foto de la cantant coreana YooA | CB

Per què el turista asiàtic tria Tossa de Mar?

Hi ha un “element tecnològic important” que podria influenciar en els costums turístics dels asiàtics. Trabazos comenta que hi ha “buscadors xinesos que ja estan fent el pas a la Web3”, el que suposa que ja no esperen que sigui l’usuari que digui on vol anar, sinó que es “deixen aconsellar pels seus sistemes”. És a dir, és la mateixa plataforma que, a partir d’uns algoritmes, aconsellarà a l’usuari els millors llocs del món per visitar. “Aquests algoritmes tenen en compte la sostenibilitat, espais naturals i verds i altres elements que hem d’acabar d’esbrinar”, explica el consultor tecnològic de Tossa. “És un canvi molt rellevant que cal tenir en compte” i, si Tossa vol seguir sent una atracció turística per als asiàtics, haurà d’adaptar-se i “certificar” que compleix els requisits perquè, en cas contrari, els sistemes d’aquestes persones no els “recomanarà mai” aquests destins.

L’adaptació del comerç i la restauració

Un dels majors impactes del turisme asiàtic es nota en la restauració i, en menys mesura, també al comerç. Alguns botiguers i restauradors han volgut avançar-se a l’adaptació a aquest perfil de turista i, passejant pel centre de Tossa de Mar, es poden veure locals que han col·locat cartells en xinès o coreà. És el cas de la botiga La Canasta, on la propietària, Romina Esteve, ha posat un marc amb la fotografia de la cantant coreana YooA. Esteve recorda que el boom “comença el setembre de l’any passat” i que, fins i tot durant l’hivern, l’arribada de turistes asiàtics no ha parat. “Entren i els fa gràcia la botiga, però no són compradors de roba”, explica. La botiguera ha decidit col·locar un cartell en coreà perquè puguin veure que “estan contents que siguin aquí”.

Dues turistes asiàtiques dinen en un restaurant de Tossa de Mar | CB

La majoria de turistes d’Àsia que arriben al matí en l’autobús regional que fa la ruta entre Barcelona i Tossa de Mar aprofiten per quedar-se a tastar la gastronomia tossenca. El propietari del restaurant Seina, Jaume Serrat, assegura que “abans de la pandèmia arribaven grups grans de turistes xinesos”, però últimament arriben “nois i nois més joves i coreans”. “És un turisme que ve tot l’any, fins i tot a l’hivern”, indica, una època de l’any en què a la Costa Brava hi ha molt poca activitat en general. Serrat explica que creu que tenen “canals de comunicació per on comenten la seva experiència”, ja que sovint es troben que “demanen els mateixos plats o molt similars”. Mai s’estan de tastar “les ostres, les paelles i les cloïsses”.