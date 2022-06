Interior celebra el que diu que és una revetlla amb “pocs incidents”

El secretari general d’Interior, Oriol Amorós, ha assegurat aquest divendres que la revetlla de Sant Joan ha tingut “pocs incidents” i ha agraït el comportament general de la ciutadania. En una entrevista a RAC1, Amorós ha explicat que ha estat una nit “de molta feina i pocs incidents”. Tot i això, la xifra de trucades i emergències ha pujat respecte la revetlla passada. El telèfon d’emergències 112 ha rebut 5.600 avisos, el que representa un 7% més respecte l’any passat. Pel que fa a les dades de violència masclista hi ha hagut quinze detinguts per fer mal a les seves parelles durant la nit d’aquest dijous.

El secretari general Departament d’Interior, Oriol Amorós, el 6 de juliol del 2021 a la seu de la conselleria.

Interior està satisfet amb la feina feta aquesta revetlla de Sant Joan, ja que tot i que les trucades i els incidents han augmentat respecte l’any passat, es creu que n’hi ha hagut pocs considerant la situació. De les trucades rebudes, 2.900 han estat relacionades amb incendis en contenidors urbans per actes incívics o per petits incendis en vegetació en via pública. “No hi ha hagut grans situacions provocades per la revetlla”, ha destacat Amorós. Fins les 8h d’aquest divendres, els Bombers han rebut 900 avisos, 663 s’han derivat en actuacions.

Amorós ha recordat que la passada nit s’han produït 2 incendis que no tenen a veure amb la revetlla de Sant Joan i un tercer que la investigació policial ho haurà de determinar. Es tracta de dos incendis industrials a Palafolls (Maresme) i a la Garrotxa i l’incendi mortal a l’Hospitalet de Llobregat que els Mossos d’Esquadra investiguen. El responsable d’Interior ha recordat que a principis de juny amb l’onada de calor “Catalunya era un polvorí” pel risc d’incendi i ha recordat que aquest fet és conseqüència de la crisi climàtica. “Aquest estiu serà dur, serà difícil. És un problema estructural, no és puntual”, ha conclòs.

Atacs per violència masclista

Els Mossos d’Esquadra han detingut un total de 57 persones durant la darrera nit, en el marc del dispositiu especial per garantir la mobilitat, la seguretat i l’ordre públic durant la revetlla de Sant Joan. Del total de persones detingudes, n’hi ha vuit per delictes contra el patrimoni i quinze per violències masclistes, segons el balanç del Departament d’Interior i que inclou les actuacions policials entre les deu de la nit de dijous i les deu del matí d’aquest divendres. A la ciutat de Barcelona, els Mossos investiguen també la mort d’un home per arma blanca i l’intent d’homicidi a una dona sense sostre.