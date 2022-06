Por a perdre el vol pel col·lapse a les comissaries per renovar el DNI o el passaport

Un mes. Aquest és el temps d’espera que hi ha actualment per renovar el DNI o el passaport a la demarcació de Barcelona. La data més pròxima és l’1 d’agost a Granollers i la següent, el dia 11 a la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona.

Després de dos anys en pandèmia, la gent té ganes de marxar a l’estranger. Abans, però, moltes persones han de renovar el DNI o el passaport per poder viatjar. Les oficines per tramitar la documentació s’han vist desbordades davant la gran demanda de sol·licituds. Així doncs, la gent ha d’esperar setmanes per renovar el passaport o el DNI i temen no poder agafar el vol.

Desplaçaments arreu del territori

Mitja hora abans que s’obrin les portes de la comissaria del carrer Balmes de Barcelona – a les 9 del matí– ja es forma una petita cua davant. Segons els agents policials, cada dia tenen unes 280 cites programades i només atenen a les persones que l’hagin demanat prèviament.

Els tràmits per demanar cita prèvia es poden fer a través de la web citapreviadnie.es o trucant al número de telèfon 060, el qual no és gaire conegut per la població. La mateixa policia recomana sol·licitar la cita per internet, tot i que hi ha molta gent, sobretot d’edat avançada, que no sap com es fa.

És el cas d’en Jordi Miró, que ha hagut de demanar ajuda a la seva filla per poder aconseguir cita. L’home, de 63 anys, ha hagut de renovar els documents urgentment després que li robessin la cartera, ja que marxa sovint a l’estranger per motius laborals. “Per sort, vam trobar un forat el 29 de juny a primera hora”, explica Miró. Tot i que només s’ha esperat dues setmanes des de que va demanar cita, s’ha hagut de desplaçar des de Vilassar de Mar fins a la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona, ja que era l’oficina on hi havia menys temps d’espera.

En Roger, de 31 anys, també ha vingut de fora per renovar el passaport, perquè el necessita per marxar a Costa Rica a finals d’agost. En el seu cas, ve de Badalona i feia dos mesos que va demanar cita.

Persones esperant davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona / Mireia Comas

Problemes d’última hora

L’Oyana Aguirre marxa l’1 d’agost a Indonèsia. Fa dies que mira de demanar cita per renovar el passaport, però quan busca una data no en troba fins a finals d’estiu. Aguirre explica que ha vingut a la comissaria per veure si la poden atendre o li poden renovar el document abans, però els agents li neguen totes les peticions. “Si no aconsegueixo renovar el passaport, no podré viatjar i, a més, perdré els diners”, es queixa.

La Georgina Valls també s’ha desplaçat fins a la comissaria del carrer de Balmes per veure si pot agilitzar el tràmit de renovació. Fa un viatge a Maurici, a l’est de Madagascar, a finals de juliol, però té el passaport caducat. Va obtenir una cita per al dia anterior del viatge, però necessita el passaport abans per fer diverses gestions.

Tràmits d’urgència sense cita prèvia

La resposta de la policia és sempre la mateixa: “Diuen que no poden fer res”, explica Luís Hernández, que marxa de vacances a Islàndia i necessita renovar el DNI, però no té cita prèvia. Segons li han comentat, els divendres a dos quarts de dues actualitzen la web per demanar cita i sovint hi ha llocs lliures, ja que algunes persones cancel·len la seva.

D’altra banda, la policia ofereix com a solució d’urgència a les persones que no tenen cita prèvia acudir a l’oficina de l’aeroport del Prat. En aquesta comissaria, però, avisen que només atenen casos urgents –com un viatge per feina– i renoven únicament el DNI, no el passaport. A més, només atenen a les persones que tenen un vol l’endemà i que presentin el bitllet.

Cua en una comissaria de policia a primera hora del matí / Mireia Comas

Els sindicats denuncien la “nefasta gestió”

Els sindicats UGT, CSIF i CCOO asseguren que les oficines de tramitació del DNI i el passaport tornen a estar a la vora del col·lapse. Segons les organitzacions, el responsable és la Direcció General de la Policia, que “ha continuat amb una nefasta política de racionalització i gestió en matèria de recursos humans” i són “incapaços d’assumir l’augment de la demanda ciutadana que tradicionalment es produeix durant el període estival”, denuncien en un comunicat.

La UGT, CSIF i CCOO exigeixen que “es cobreixin els gairebé 2.500 llocs vacants de personal no policial” –plantilla a la qual s’encomanen les tasques administratives i d’expedició dins de la DGP–, ja que avui dia “només s’han omplert el 50% de les places”. A més, han demanat que “es millorin les condicions laborals d’aquestes persones i se’ls doti dels mitjans tècnics adequats”.