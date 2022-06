El comerç perd 1.800 milions a l’any per furts, fraus i ineficiències, la qual cosa suposa el 0,8% de les vendes del comerç, segons les dades que es van exposar en l’últim Congrés AECOC de Pèrdua Desconeguda. El 25% dels robatoris en comerços es produeixen a l’estiu

Espanya un dels països europeus amb majors taxes de furts comercials i a lass portes de l’estiu, el comerç es prepara per a rebre l’afluència de turistes que enguany es preveu molt per sobre de les xifres de l’any passat.

Les últimes dades exposades per la Guàrdia Civil mostren que el comerç minorista seria víctima del 49% dels furts i del 54% dels robatoris amb violència, mentre que l’hostaleria rebria el 33% dels robatoris amb força.

Estacionalitat

L’estiu és l’època en la qual es produeixen el 25% dels robatoris a Espanya, segons l’últim estudi Retail Security in Europe, de Crime&tech i Checkpoint Systems. De fet, segons el Estudi Estem Segurs (2020), “els robatoris experimenten una certa intensificació en el seu número, fins al punt de situar-se per sobre de la senda desestacionalizada en els mesos de setembre i octubre”.

És per aquesta raó que dins de la Operació Estiu 2022, el Ministeri de l’Interior mobilitzarà enguany a 3.629 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil amb l’objectiu de prevenir la delinqüència itinerant i afavorir l’afluència de turistes. En aquesta línia també es difon la Guia Comerç Segur, que vela per un entorn segur en l’àmbit comercial, tant per als comerciants, com els clients i la resta dels ciutadans que transiten per les zones comercials.

Mesures i recomanacions

Autoritats i associacions traslladen mesures de seguretat als comerciants perquè aquests es protegeixin de robatoris i incidents a l’estiu. Policia Nacional i Ministeri de Turisme indiquen que “és recomanable no esperar a ser víctima de qualsevol tipologia delictiva per a adoptar mesures de seguretat”. Una d’aquestes mesures són els sistemes d’alarmes.

“Les mesures de prevenció contribueixen a millorar de manera notable la seguretat de l’establiment i a facilitar les tasques posteriors de recerca dels delictes”, tal com assenyala l’última edició d’aquesta guia. Per part seva, l’estudi de Crime&tech i Checkpoint Systems revela que les contramesures més habituals són els càmeres de vigilància, els sistemes antifurt (EAS), les alarmes connectades a central receptora, vigilants de seguretat i els comptadors de persones.