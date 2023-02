Els Mossos van activar els seus drons en 300 serveis el 2022

La força aèrea del Mossos d’Esquadra cada dia té més feina. En concret, la Unitat Central de Vehicles Aeris No Tripulats (UDRON), és a dir, l’equip policial encarregada dels 9 drons que actualment disposa la policia catalana. Aquesta unitat ha realitzat 300 serveis en un any, sense tenir en compte, el seu ús com a formació o entrenament. Un desplegament tecnològic que previsiblement anirà en augment, com indica el pla dels objectius del desplegament tecnològic que vol dur a terme el comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Així ho indica un informe presentat per la conselleria d’Interior al Parlament, a requeriment del portaveu del ram del PSC, Ramon Espadaler, i al que ha tingut accés El Món.

Segons aquest document, la UDRON, adscrita a la Comissaria General de Recursos Operatius i ubicada al Complex Central d’Egara, a Sabadell, va començar la seva singladura el 27 de juny de 2021. Actualment, compta amb 9 aparells de vol no tripulats, però dos, ni s’enlairen per la seva antiguitat i poca operativitat. Operacions de control i vigilància, ordre públic, reconstruccions forenses, recerca de desapareguts o descoberta de plantacions de marihuana han estat alguns dels serveis de la Unitat que a poc a poc s’ha integrat en els protocols d’investigació i generació d’informació de la policia.

Un dron dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació de l’11S del 2021/Quico Sallés

Cada dron per una feina

Els Mossos tenen una flota de 9 drons però cadascun de diferents tipus i model. De fet, cada aparell té unes funcions específiques determinades. Majoritàriament els serveis de la UDRON són en resposta a les peticions operatives de suport a diferents unitats dels Mossos. Bàsicament, es divideixen en serveis planificats, no planificats, ordinaris o urgents. En total, són 14 membres els efectius que la integren, tots amb l’habilitació mínima que estableix l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

Els drons de què consten a l’hangar dels Mossos són dos unitats de DJI mini SE, que només s’utilitzen per proves i formació interna de la unitat. En canvi, el 2 DJI Mavic Enterprise dual sí que ha fet hores de vol. Segons el document, s’han utilitzat en uns 150 serveis, normalment en medi urbà per la seva mida i pes reduïts. Han format part d’operatius de serveis de seguretat a personalitats -casa reial espanyola o el president del govern espanyol-, serveis en grans concentracions, serveis d’investigació i actes esportius. També han aixecat el vol en suport i reconstrucció d’incendis i accidents de trànsit i algunes formacions a unitats concretes de la policia.

El 1 DJI Matrice 300 també ha tingut feina. Aquest aparell s’ha utilitzat en uns 120 serveis, normalment en entorn muntanyós i rural, relacionats amb recerques i suport als assalts en plantacions de marihuana en interiors i en exteriors, en zones de muntanya i de difícil accés, control i descoberta d’abocaments il·legals de residus, accés il·legal de vehicles de motor a zones protegides i també el rescat i recerques de persones desaparegudes en medi rural.

Altres serveis i efectius contra altres drons

La UDRON també porta a terme altres serveis amb els drons 1 Phantom 4 Pro V.2, que ha volat en trenta peticions que van des d’enregistrament d’imatges per a campanyes socials que van des del calendari solidari, caminada solidària o presentacions d’unitats i vols de demostració. També s’ha activat en grans concentracions quan es requerien més drons del que és habitual en grans concentracions.

Val a dir, que els Mossos de la UDRON també tenen drons a la reserva que s’utilitzen poques vegades per les seves qualitats concretes. Per exemple, el 1 DJI Mavic 2 Pro, que no s’utilitza per a operatius/dispositius, ja que per les seves característiques (millor òptica, però sense zoom ni càmera tèrmica) és mésadient per a l’enregistrament d’imatges en vols de demostració o d’altres col·laboracions.

En aquest paquet s’inclouen el 1 DJI Matrice 600 i el 1 DJI Inspire 1, tots dos antics i que no es van utilitzar en cap servei durant el 2022. a utilitzar en cap servei el 2022. Una de les tasques també d’aquesta Unitat és donar suport a la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) en la detecció i inhibició de drons no autoritzats, com per exemple, en el pla Cúpula, que protegeix grans concentracions urbanes. Així mateix, el GEI té un dron específic amb forma de libèl·lula.