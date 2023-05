Els Mossos compren aparells per protegir la “intimitat” de jutges, fiscals i membres del Govern

“Més enllà de la seva protecció física, cal evitar la vulneració de drets relatius a la intimitat i honor, així com garantir que puguin desenvolupar la seva activitat política o institucional amb seguretat”. Aquest és l’argument de l’Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu (ACMTSO) dels Mossos d’Esquadra –una unitat clau del cos que alimenta logísticament els operatius– per portar a terme una nova compra en condicions de “confidencialitat”. En concret, es tracta de tres equips altament sofisticats per localitzar i neutralitzar balises de localització, aparells de captació d’imatge o aparells de gravació amb els quals jutges, fiscals i membres del Govern poden ser espiats i ser objecte de xantatge si no volen que es difonguin les seves dades a la xarxa.

Uns aparells que, segons la memòria justificativa de la compra, a la qual ha tingut accés El Món, els Mossos d’Esquadra volen per aturar “l’increment del conjunt d’amenaces sobre l’activitat que desenvolupen els representants dels organismes públics com Govern, Fiscalia o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya“. La direcció tècnica de la policia insisteix que, per “efectuar vigilàncies i seguiments en tasques d’informació i investigació”, els Mossos s’han de posar al dia davant la “vulnerabilitat”, causada per les noves tecnologies, dels “drets a l’honor i a la intimitat dels càrrecs públics, dels quals poden obtenir informació que pot ser utilitzada per tercers amb interessos no legals”.

De les tres empreses convidades a aquest concurs restringit, l’única que s’hi va presentar, segons l’obertura de sobres del passat 17 d’abril, va ser General de Comunicaciones y Seguridad SA, que va formalitzar una oferta de 78.589,50 euros, menys de mil euros per sota del pressupost màxim que marcava el departament d’Interior, de 79.497 euros. Una empresa de Madrid especialitzada en “contramesures” i “escombrats” d’alta seguretat i que té l’aval d’Incibe, l’Institut Nacional de Ciberseguretat i és membre d’International Institute Espionage Research.

“Canvis vertiginosos en la tecnologia” de l’espia els últims deu anys

L’adjudicació es concreta en tres equips per controlar entorns i moviments, inhibir comunicacions exteriors i fer escombrats per detectar micròfons o càmeres amagades de control remot. En detall, es tracta d’un “equip d’anàlisi de senyal electromagnètic, analitzador de mobilitat, per localitzar dispositius emissors de senyal”. També hi ha un altre equip per a “detecció i anàlisi d’emissions no normalitzades de radiofreqüència”, i un darrer aparell per a “la recerca de dispositius emissors de senyals”, és a dir, per fer escombrats de vehicles, despatxos i sales. Aquests tres equips poden frenar el risc de vulnerabilitat de la intimitat dels membres de la fiscalia, Govern o tribunals dels quals els Mossos han de tenir cura.

En aquest sentit, l’informe que acompanya el dossier d’adjudicació dels equips subratlla que “en el decurs dels darrers 10 anys s’han produït de manera vertiginosa molts canvis socials, econòmics i polítics que han derivat en un increment del conjunt d’amenaces sobre l’activitat que realitzen representants dels organismes públics com el Govern, TSJC o Fiscalia”. En aquest context, els analistes de la policia catalana ressalten que “estan sotmesos a major exposició i interès general, motiu pel qual, més enllà de la seva protecció física cal evitar la vulneració de drets relatius a la intimitat i honor, a més de garantir que puguin desenvolupar la seva tasca professional o institucional amb seguretat”.

Aparells de detecció d’equips d’espionatge que comercialitza l’empresa que s’ha presentat al concurs dels Mossos/Quico Sallés

Equips que als Mossos els han quedat obsolets

La policia posa aquests factors amb relació a “l’increment de la tecnologia disponible al mercat que permet la presa d’imatges així com el registre d’àudio i vídeo”. “Una tecnologia que”, avisen, “es pot incorporar en equips de mida molt discreta i pot ser instal·lada de forma senzilla i relativament ràpida en llocs públics o privats amb un cost relativament reduït”. “D’aquí”, conclou l’informe, “que s’hagi democratitzat l’accés a aquesta nova tecnologia per a un elevat nombre de persones amb interessos tan heterogenis com podrien ser l’espionatge professional, l’extorsió o aprofitar vulnerabilitats mitjançant l’obtenció d’informació de la vida privada o pública del representant”.

En aquest punt, els analistes remarquen que un “element característic d’aquests nous temps és l’agilitat que permeten les xarxes socials en la distribució dels continguts d’interès així com cert anonimat de qui n’ha fet la difusió”. “El dret a l’honor i a la intimitat presenten una major vulnerabilitat perquè tècnicament és més senzill accedir a qualsevol mena d’informació amb la voluntat de ser utilitzada per tercers amb interessos no legals”, indica l’informe. En el marc d’aquesta amenaça, la Prefectura dels Mossos vol actualitzar les armes per evitar, o si més no reduir, aquest risc, perquè actualment els equips que podien fer aquesta funció tenen més de deu anys i són “obsolets tecnològicament”.

Part de la memòria justificativa dels aparells inhibidors dels Mossos per protegir jutges i fiscals/Quico Sallés

“Es poden comprometre les operacions”

L’informe deixa clares les funcionalitats dels nous aparells que adquireixen els Mossos per detectar “equips encoberts”. “Els equips i sistemes d’anàlisi de senyals radiofreqüència, analitzadors de mobilitat, de línies telefòniques, receptors de detecció de camp i detectors GSM estan destinats a fer un escombrat ampli i eficient orientat a la detecció de tots aquells equips que estiguin emetent en una àmplia banda de freqüències i són indispensables per a la localització d’equips encoberts“, assenyala el text. De fet, els Mossos també emfatitzen que els nous aparells poden fer la recerca i detecció tant si els equips d’espionatge es troben “en fase d’emissió o en fase d’ocultació sense emissió, en tant que la gran majoria d’equips encoberts permeten l’emissió dels registres capturats de forma programada quan sigui d’interès”.

L’informe insisteix que “no tenir aquesta classe d’equips compromet les operacions de recerca i, per tant, l’efectivitat en les operacions i, obliga l’operatiu a utilitzar equips antics amb moltes mancances tècniques que generen incertesa en els resultats”. En aquest sentit, remarquen que la necessitat és urgent perquè només en el decurs de l’any 2022 hi ha hagut molt volum de feina a les conselleries, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, de manera més esporàdica, a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona. “Cal tenir en compte que”, addueix aquesta memòria, “aquestes necessitats cada vegada són més exigents, ja que es realitzen un elevat nombre d’inspeccions i el material utilitzat pels criminals cada vegada és més sofisticat, i disposar d’aquests recursos és una de les eines més importants i necessàries per prevenir atacs contra interessos de seguretat, socials, polítics i econòmics de la societat”.