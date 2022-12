Detingut un serbi a Malgrat de Mar buscat per narcotràfic a Alemanya

Agents del Cos Nacional de Policia han pogut, finalment, arrestar el que qualifiquen de “perillós delinqüent” buscat per la justícia alemanya. L’arrestat és un home de nacionalitat sèrbia que residia clandestinament a Tortosa i que tenia una ordre de recerca i captura de les autoritats judicials alemanyes per una condemna ferma a 15 anys de presó per narcotràfic. Segons ha informat la policia, la detenció s’ha registrat a Malgrat de Mar (El Maresme) després d’un ampli dispositiu de captura i vigilància.

La detenció, atès el que explica el CNP, ha estat costosa. L’arrestat prenia fortes mesures de seguretat per mantenir-se amagat de les perquisicions policials. La resposta policial va ser establir una “intensa recerca” a través d’un dispositiu policial format per seguiment i vigilàncies. Finalment, se’l va localitzar establert a Tortosa. Una dada que va servir per centrar la investigació i el seu cercle de contactes i moviments.

La policia va decidir esperar a l’arrest en un moment on fos difícil fer-se l’escàpol. Els seguiments van donar el resultat. Així aquest dimecres, en una trobada del sospitós amb un conciutadà serbi en un centre comercial de Malgrat de Mar. Un cop es trobaven al pàrquing i en un espai de difícil fugida, la policia ha activitat l’ordre de detenció. Els agents l’han pogut emmanillar sense que oposés cap mena de resistència.

Un cop detingut, ha estat traslladat a les dependències policials de Tarragona per enllestir les diligències policials. De fet, l’operació es coordinava pel Grup de Fugitius del CNP i estava tutel·lada pel Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional, on es traslladarà el detingut en les properes hores. El dispositiu policial també ha comptat amb la participació de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) i agents de la Unitat de Policia Judicial adscrita a la comissaria del CNP de Tarragona.