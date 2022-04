La policia va seguir un independentista tres anys sense permís judicial

Un independentista va ser vigilat durant tres anys per la policia espanyola, fins i tot amb balises de localització, sense ordre judicial. Aquest és el cas de Jordi Riba Oliveras, que ha denunciat un sotsinspector del Cos Nacional de Policia de la Comissaria General d’Informació destinat a Barcelona, que ara és investigat pel jutjat d’instrucció 14 de Barcelona. El cas es va descobrir quan Riba va saber en portar al cotxe mecànic que portava una balisa i una targeta SIM propietat del policia ara investigat. El sotsinspector implicat de la policia espanyola va reconèixer davant la jutgessa instructora que els seguiments i la localització es va fer sense ordre judicial, condició indispensable per portar a terme una vigilància d’aquesta mena.

El cas s’enceta el 2017 arran de la documentació intervinguda en la requisa de les furgonetes amb documentació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra. En un dels informes comissats hi havia la documentació del cas Locki, una investigació de la policia catalana sobre activitats paramilitars de membres del cos amb suposats independentistes que acusaven de ser d’extrema dreta. Amb aquesta informació, difosa a través de diversos mitjans de comunicació de Madrid, el Cos Nacional de Policia va encetar una investigació i van portar a terme una constant vigilància de l’independentista Jordi Riba. Una investigació que, tal i com ha reconegut el sostinspector que la portava a terme davant del jutge era “preprocessal” i “sense permís judicial”.

Un moment de la declaració del sots inspector del CNP que investigava sense ordre judicial l’independentista Jordi Riba/Quico Sallés

El mecànic s’adona i avisen els Mossos

El desllorigador de tot plegat comença quan Riba s’adona, durant el 2021, que el segueixen. És el 12 d’agost de 2021 quan hi ha un fet que destapa la trama policial anti independentista encoberta, quan l’afectat porta el cotxe a un taller del carrer Sèneca i en posar-lo en la plataforma elevadora el mecànic descobreix una balisa de localització. De seguida, es va presentar denúncia als Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació a través de la Unitat Central d’Extremismes Violents de la policia catalana que ha identificat els cervells de la trama i els ha portat davant el jutge. De fet, el president Carles Puigdemont o Víctor Tarradellas també van denunciar pràctiques similars.

La investigació va anar a parar al jutjat d’instrucció 14 de Barcelona, amb el número de diligències 834/2021, que va interrogar al sotsinpector del Cos Nacional de Policia. En el vídeo de la declaració que l’independentista ha difós en el seu perfil de Facebook, el mateix policia admet que es trobava a Barcelona en comissió de serveis per equips de vigilància com a policia judicial. Admet que els seguiments i el control de Riba estava en un “moment preprocessal” i que “no hi havia cap ordre judicial” ni cap instrucció judicial oberta.

Sense informar al jutge

En la mateixa declaració, reconeix, a preguntes del seu advocat mateix, que ell, a dos quarts de set del matí del 12 d’agost del 2021, va instal·lar una balisa de localització al vehicle de Riba perquè “tenien informació que aniria al bosc”. Però Riba va portar el cotxe a un taller mecànic de Gràcia, on es va descobrir l’aparell. Fins i tot, el sotsinspector va reconèixer que va posar una targeta SIM al seu nom perquè la que venia de sèrie del CNP no funcionava. En adonar-se que la balisa va ser descoberta, ho va comunicar als seus superiors, que van decidir no comunicar-ho a l’autoritat judicial.

De fet, tal i com el policia va exposar davant la jutgessa el passat 16 de febrer, la instal·lació de la balisa s’havia de comunicar al jutge per tal que validés la mesura o ordenés cessar l’activitat de vigilància invasiva. Un pas que no es va portar a terme perquè “un cop descoberta ja no tenia cap sentit”. “No es va comunicar a l’autoritat judicial la instal·lació de la balisa”, va assegurar el policia en la seva declaració.

A més, l’atestat dels Mossos d’Esquadra relata com Riba va ser empaitat per la policia espanyola des del 2017 fins el 2021, quan es va descobrir tot plegar de manera evident, tot i que Riba, en declaracions a El Món, admet que ja tenia sospites. De fet, el mateix sotsinspector de policia va apuntar que prenia mesures de contravigilància i seguretat.