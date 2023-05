Les denúncies per violències sexuals a Catalunya es disparen el 2023

Gairebé 1.500 denúncies per violències sexuals en quatre mesos. La xifra de denúncies interposades per aquest motiu a Catalunya han augmentat gairebé un 20% el primer quadrimestre del 2023 respecte al mateix període de l’any anterior, quan se’n van registrar 1.048. Entre gener i abril, els Mossos d’Esquadra han atès un total de 1.487 víctimes -la gran majoria, dones– i han detingut o investigat, aproximadament, un miler d’autors -principalment homes-, dels quals un 12,3% eren menors d’edat. Segons les dades que la policia catalana ha compartit en un comunicat, 13 dels casos denunciats van ser perpetrats per submissió química i correspon a un 1,1% del total. Pel que fa a agressions sexuals en grup, s’han denunciat 58 fets, un 4% del total.

Les violències sexuals estan majoritàriament perpetuades pel sexe masculí. De les 1.000 persones denunciades, investigades o detingudes, 46 són dones (4,6%), mentre que 954 són homes (95,4%). Del total, 875 són persones majors de 18 anys, però n’hi ha 123 que tenen 17 anys o menys. Els Mossos d’Esquadra detenen 8 de cada 10 agressors sexuals.

Agressions en un entorn “segur”

Del total de víctimes, un 38% representen menors d’edat, dels quals 8 de cada 10 d’entre 7 i 13 anys han patit l’agressió dins de l’àmbit familia i 1 de cada 10, dins de la parella. En aquest sentit, la portaveu del cos i cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana, la inspectora Montserrat Escudé, ha alertat que un 60% dels casos es produeixen per part “d’autors coneguts” en entorns que la víctima considera “segurs”.

La policia ha remarcat que, actualment, encara hi ha una xifra oculta molt elevada de denúncia d’agressions sexuals que se situa entre el 70 i el 90%.

El 14% de delictes contra la llibertat sexual es produeixen en l’àmbit de l’oci nocturn / Europa Press

Agressions durant la nit

La meitat dels casos denunciats s’han produït entre divendres i diumenge i el 39% han tingut lloc entre les set del matí i les tres de la tarda. Paral·lelament, les xifres dels Mossos d’Esquadra proven que les violències sexuals que es produeixen en l’àmbit de l’oci nocturn a Catalunya suposen un 14% del total de delictes contra la llibertat sexual que s’han denunciat entre els mesos de gener i abril d’aquest any. La policia ha investigat 180 fets en aquest àmbit i han identificat 99 autors per participar en violències sexuals en aquest entorn. D’aquests, tres presentaven antecedents previs per situacions similars.

Les denúncies per violències sexuals mantenen una tendència a l’alça any rere any (el 2021 es van denunciar 3.387 casos, mentre que el 2022 va tancar amb 3.725), el departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra van activar el Pla d’acció contra les violències sexuals en entorns d’oci.