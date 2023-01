Les bases de dades dels Mossos, en mans de l’Ibex-35

Les bases de dades dels Mossos d’Esquadra, utilitzades per als seus sistemes d’informació, han quedat en mans d’una empresa que no només forma part de l’índex borsari espanyol, l’Ibex-35, sinó que també és una de les grans societats participades per l’Estat. Indra s’ha adjudicat, després de ser “convidada”, el contracte per dissenyar l’aplicació d‘intel·ligència artificial i la gestió d’aquesta tecnologia a les diferents bases de dades dels Mossos d’Esquadra, com ara, el “reconeixement d’imatges” o la funció de “classificar” i “predir” comportaments o accions. És a dir, que el nou sistema de creació d’informació de la policia catalana quedarà en mans del gegant de la seguretat i defensa espanyola.

De fet, el comissari en cap del cos de Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, té una veritable obsessió d’aplicar la més avançada tecnologia en la investigació. Però, sobretot, d’aplicar el que anomena la “generació d’intel·ligència policial” a través de la ingent quantitat d’informació que acumula el cos a través de diferents bases de dades i de les “antenes” que suposa tenir un desplegament territorial com el dels Mossos d’Esquadra. De fet, l’aposta de Sallent és l’aplicació de la “intel·ligència artificial”. Ara bé, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), a través del departament de Presidència de la Generalitat, ha adjudicat el disseny i l’arquitectura d’aquest sistema al gegant tecnològic espanyol, que en el seu equip directiu compta amb expolítics del PSOE i el PP.

Eduard Sallent (Mossos d’Esquadra)

Una “nova analítica de la dada amb intel·ligència artificial” per a la policia catalana

Segons la documentació de l’expedient del CTTI a la qual ha tingut accés El Món, el contracte s’anomena “Servei de construcció i desenvolupament del disseny per al projecte d’anàlisi de la solució de govern de la dada (Data Driven) per a la Direcció General de la Policia (AP-C012), basat en l’acord marc per al desenvolupament i manteniment de noves aplicacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2019-20131-LC)”. El cost és de 125.202 euros, amb l’IVA inclòs, i suposa dissenyar un nou “mapa de dades” i una “nova analítica de la dada” utilitzant la “intel·ligència artificial”.

De fet, el plec de prescripcions tècniques assegura que l’objecte del contracte és dissenyar “l’estructura dels mecanismes i serveis sobre aplicacions d’anàlisi de dades” que “comprenen els sistemes d’analítica, descobriment i intel·ligència de dades, qualitat de dades i gestió d’actius d’informació, BigData i reporting“. “També s’inclouen solucions d’intel·ligència artificial per reconeixement d’imatges i/o patrons, predicció i classificació”, afegeix.

Resolució definitiva d’adjudicació a Indra del disseny de la nova gestió de dades dels Mossos d’Esquadra/QS

Una policia amb més capacitat d’anàlisi i en temps real

En aquest marc, la documentació de l’adjudicació detalla que “la Direcció General de la Policia disposa actualment d’un sistema de Business Intelligence que permet explotar la informació de diferents sistemes de gestió”. Un sistema basat en les dades que recullen en origen els agents i que després s’exploten o s’analitzen. “Això no obstant”, justifica el contracte, “en el marc del procés de transformació digital de la Direcció General de la Policia que es vol iniciar, cal evolucionar el model, definint una solució de govern de la dada amb visió global que permeti a l’organització controlar les dades de les quals disposa, garantir-ne la qualitat, i que això permeti aplicar models d’analítica avançada i prendre decisions basades en la dada“. “Necessitem gestionar les dades més ràpidament i poder generar informació més acurada i sobretot intel·ligència policial”, asseguren a El Món fonts dels Mossos d’Esquadra.

El projecte inclou la creació d’un “mapa de dades de la Direcció General de la Policia”, un model concret de “metadades”, un procés de gestió documental propi i l’evolució del que s’anomena el procés BI, és a dir, tenir una única “font d’informació en temps real i de manera eficaç”. Així mateix, planteja un protocol de “seguretat de la dada”. Ara bé, destaca del contracte el “model d’analítica” que descriuen com la “definició de mètodes d’explotació de dades que permetin millorar l’obtenció de valor de les dades, per a l’automatització de processos o per millorar el reporting a l’organització”. Aquest nou sistema ha de “permetre l’elaboració d’informes i quadres de comandament per a cada unitat de la Direcció General de la Policia que ho requereixi”. També apunten que ha de servir per donar a conèixer “informació de valor” a “entitats i ciutadania”. Però, de tot el marc, ressalta que “aquesta estratègica ha d’incorporar tècniques d’analítica avançada de dades, que permetin anticipar-se a les tendències dels agents clau de l’entorn”. És a dir, ha de preparar i preveure escenaris i prospectives partint de les dades que es vagin recollint.

Part tècnica de l’adjudicació del disseny del nou sistema de gestió de dades pels Mossos/QS

Indra, la ‘guanyadora’

L’empresa que ha guanyat la licitació, Indra, ho tenia molt fàcil. De fet, va ser “convidada” a la licitació seguint els criteris tècnics establerts per les condicions imposades pel CTTI. La resolució d’adjudicació certifica que es va obrir el “sobre únic”, amb l’única oferta, que igualava l’import màxim de la licitació. Això és que el preu s’havia establert d’acord amb els màxims marcats per les condicions de la licitació i que, a més, no havia superat el màxim legal de contractació pública en aquesta mena de licitacions on són convidades empreses ja “homologades”.

L’empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información Slu, que portarà a terme aquest projecte, és una de les principals filials del Grup Indra, presidit per Marc Murtra: una societat participada en un 25,2% per l’Estat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials. De fet, és el gran protagonista, segons Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, del “consorci militar espanyol” i és un dels gegants de les adjudicacions tecnològiques, de seguretat i de defensa espanyoles. Un poder que ha traspassat fronteres amb lideratges internacionals com el Fons Europeu de Defensa, on se li han adjudicat projectes per valor de 72 milions d’euros. Entre els membres del consell d’administració s’hi compten Miguel de Sebastián, exministre socialista, i també Juan Moscoso i Antonio Cuevas, exdiputats del PSOE. Fins i tot, el gener de 2022, una de les visites institucionals més publicitades pel ministeri de Defensa va ser la trobada, al més alt nivell, entre la ministra del ram, Margarita Robles, i el president de la multinacional, Marc Murtra.

Els responsables d’Indra no només treballaran per als Mossos sinó que, segons el contracte, “atenent l’especial consideració de seguretat dels elements a desenvolupar, en determinades circumstàncies es requeriria al proveïdor que l’execució es realitzi en dependències de la Direcció General de la Policia i/o usant infraestructura específica de la mateixa”. L’Ibex-35, per tant, dissenyarà quines i com han de ser les bases de dades dels Mossos.